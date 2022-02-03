"Слугу народа" объявили в розыск по делу о взятке: подробности

Нардеп "Слуги народа" не являлся на вызовы правоохранителей и отсутствует по месту проживания.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск уличенного в получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что нардеп был объявлен в розыск 3 февраля по делу о получении взятки в размере 558 тысяч гривен.

В НАБУ отмечают, что решение объявить нардепа в розыск было принято на фоне его систематического уклонения от вызовов правоохранительных органов и его отсутствия по месту проживания.

Как сообщалось ранее, 28 января "слуга народа" Кузьминых был задержан правоохранителями во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. По информации следствия, нардеп получал неправомерную выгоду за "помощь" в заключении контрактов между частными компаниями и одного из медицинских учреждений Житомирской области.

Позже детективы обнародовали видеозапись, заснятую во время передачи ему денежных средств.

Сергей Кузьминых известен также тем, что является родным братом подполковника Олега Кузьминых, который командовал "киборгами" во время обороны Донецкого аэропорта.