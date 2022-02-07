В Украине задержали нардепа-"слугу народа": подробности
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Политика подозревают в получении неправомерной выгоды
Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Сергей Кузьминых, недавно объявленный в розыск, был задержан агентами Национального бюро расследований Украины в понедельник, 7 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Задержание проводилось совместно с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Нардепу, подозреваемому в получении взятки в особо крупных размерах, собираются вручить ходатайство касаемо определения меры пресечения.
Напомним, что в розыске Кузьминых находился с 3 февраля, однако сам об этом факте отзывался с удивлением. По его словам, он не укрывался от правоохранителей и всячески готов сотрудничать с ними.
При этом "слугу народа" подозревают в получении неправомерной выгоды. Своеобразную оплату в размере 558 тыс. грн политик якобы хотел получить за свое содействие в подписании контрактов между одним из медучреждений Житомирщины и некими частными компаниями.
Следствие ссылается на имеющуюся видеозапись, где якобы слышно разговор Сергея Кузьминых с другими фигурантами дела. Также на записи видно, как кому-то из мужчин, предположительно именно Кузьминых, вручают праздничный пакет с деньгами внутри.
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