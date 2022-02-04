Разыскиваемый "слуга народа" попытался объяснить, куда он пропал

По его версии — повесток от НАБУ не было.

Нардеп Сергей Кузьминых, которого искало Национальное антикоррупционное бюро Украины, не знал, что его не могут найти и узнал об этом из сети.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он публично заявил о готовности к участию в процессе и личной заинтересованности в даче показаний, но заявил, что ни он, ни его адвокат не получали повесток.

Пост Кузьминых

Напомним, в НАБУ сообщили, что он уклоняется от вызовов и не находится по месту регистрации и жительства. Адвокат Кузьминых, Лариса Криворучко проинформировала, что он находится в больнице на лечении, о чем НАБУ она сообщала. Срок лечения оценили примерно в 10 дней. Также правозащитница заявила, что с 31 января они оба не получали повесток. Именно в последний день января, по информации НАБУ, адвокат позвонила им и сообщила о лечении клиента, но не предоставила точного местоположения. В этот же день было подписано и подозрение нардепу.

Отметим, что следствие считает, что парламентарий получил незаконное вознаграждение за посредничество в подписании контрактов на Житомирщине между медучреждением и частными компаниями.

Как сообщал "Телеграф" нардеп от партии "Слуга народа" разыскивался в деле о получении взятки на сумму более полумиллиона гривен. НАБУ опубликовало видео передачи.