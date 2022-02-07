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В Україні затримали нардепа-"слугу народу": подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Попередньо Кузьміних був оголошений НАБУ у розшук Новина оновлена 07 лютого 2022, 13:21
Попередньо Кузьміних був оголошений НАБУ у розшук

Політика підозрюють у отриманні неправомірної вигоди

Народний депутат від політсили "Слуга народу" Сергій Кузьміних, нещодавно оголошений у розшук, був затриманий агентами Національного бюро розслідувань України у понеділок, 7 лютого.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Затримання проводилося спільно із представниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нардепу, підозрюваному в отриманні хабара в особливо великих розмірах, збираються вручити клопотання щодо визначення запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в розшуку Кузьміних перебував з 3 лютого, проте сам про цей факт відгукувався з подивом. За його словами, він не ховався від правоохоронців і всіляко готовий співпрацювати з ними.

При цьому "слугу народу" підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Своєрідну оплату у розмірі 558 тис. грн політик нібито хотів отримати за своє сприяння у підписанні контрактів між однією з медустанов Житомирщини та деякими приватними компаніями.

Слідство посилається на наявний відеозапис, де нібито чути розмову Сергія Кузьміних з іншими фігурантами справи. Також на записі видно, як комусь із чоловіків, ймовірно, саме Кузьміних, вручають святковий пакет із грошима всередині.

Теги:
#Затримання #Нардеп #Слуга народу #Сергій Кузьміних #Кузьміних Сергій
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