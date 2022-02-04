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Розшукуваний "слуга народу" спробував пояснити, куди він зник

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Сергій Кузьміних хоче розповісти, що сталося Новина оновлена 04 лютого 2022, 13:58
Сергій Кузьміних хоче розповісти, що сталося

За його версією, повісток від НАБУ не було.

Нардеп Сергій Кузьміних, якого шукало Національне антикорупційне бюро України, не знав, що його не можуть знайти та дізнався про це з мережі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він публічно заявив про готовність до участі у процесі та особисту зацікавленість у даванні свідчень, але заявив, що ні він, ні його адвокат не отримували повісток.

Пост Кузьміних
Пост Кузьміних

Нагадаємо, в НАБУ повідомили, що він ухиляється від викликів і не перебуває за місцем реєстрації та проживання. Адвокатка Кузьміних, Лариса Криворучко поінформувала, що він перебуває у лікарні на лікуванні, про що НАБУ вона повідомляла. Термін лікування оцінили приблизно 10 днів. Також правозахисниця заявила, що з 31 січня вони обидва не отримували повісток. Саме в останній день січня, за інформацією НАБУ, адвокат зателефонувала їм та повідомила про лікування клієнта, але не надала точного розташування. Цього ж дня було підписана і підозру нардепу.

Зазначимо, що слідство вважає, що парламентарій отримав незаконну винагороду за посередництво у підписанні контрактів на Житомирщині між медустановою та приватними компаніями.

Як повідомляв "Телеграф", нардеп від партії "Слуга народу" розшукувався у справі про отримання хабара на суму понад півмільйона гривень. НАБУ опублікувало відео передачі.

Теги:
#НАБУ #Розшук #Слуга народу
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