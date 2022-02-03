"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці

Нардеп "Слуги народу" не приходив на виклики правоохоронців та відсутній за місцем проживання.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук викритого в отриманні хабаря народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У повідомленні йдеться, що нардепа було оголошено у розшук 3 лютого у справі про отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

У НАБУ зазначають, що рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено на тлі його систематичного ухилення від викликів правоохоронних органів та його відсутності за місцем проживання.

Як повідомлялося раніше, 28 січня "слуга народу" Кузьміних був затриманий правоохоронцями під час одержання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. За інформацією слідства, нардеп отримував неправомірний зиск за "допомогу" в укладанні контрактів між приватними компаніями та одного з медичних закладів Житомирської області.

Пізніше детективи оприлюднили відеозапис, знятий під час передачі грошових коштів.

Сергій Кузьміних також відомий тим, що є рідним братом підполковника Олега Кузьміних, який командував "кіборгами" під час оборони Донецького аеропорту.