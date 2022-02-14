Трухін з’явився на засідання "Слуг народу" із Зеленським, але нікого це не збентежило

У "Слуг народу" і президента є важливіші теми, ніж депутати, які потрапили в гучні скандали з кримінальним присмаком

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 лютого, увечері зібрав засідання фракції "Слуга народу". Захід відбувся з метою обговорення низки законопроєктів та мобілізації голосів від фракції. Примітно, що на збори фракції спокійно прийшли нардепи Олександр Трухін і Сергій Кузьміних, які потрапили в гучні скандали.

Про це "Телеграфу" повідомляють не під запис учасники зустрічі.

"Говорив лише президент. Він зібрав для того, щоб, по-перше, сказати, що причин для тривоги справді немає, що вторгнення не буде. По-друге, щоб мобілізувати голоси депутатів, щоб фракція показувала, що вона готова працювати та показувати результат. А також сказав про важливість ухвалення законопроєкту про економічний паспорт, він має бути вже цього тижня, про віддалене голосування для хворих депутатів. Також обговорювали підняття зарплат військовим на 30% вже зараз, указ уже є. Запитання ніхто не ставив, тільки Мезенцева сказала про те, що потрібно знизити ціну на газ для бізнесу, що бізнес не тягне і все, питань по Трухіну та Кузьміних не обговорювали", – переказують джерела.

За словами учасників зустрічі, на засіданні був і сам Олександр Трухін, учасник скандальної ДТП, який пропонував хабар поліцейському, а також був нардеп Сергій Кузьміних, якого помітив журналіст "Телеграфа". Депутата НАБУ звинувачує у хабарі. Йому, до слова, вже четверте засідання суду не можуть обрати запобіжний захід.

"Зараз є важливіші теми, треба ж розуміти пріоритети, ніхто з цих депутатів питання не ставив. НАТО теж не обговорювали, але курс ми свій міняти не збираємося. А ось із Мінськом буде складніший процес", — каже ще один депутат.