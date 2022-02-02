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Зеленський відреагував на скандальне відео з Трухіним

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Зеленський підтримав реакцію Давида Арахамії Новина оновлена 02 лютого 2022, 13:05
Зеленський підтримав реакцію Давида Арахамії

Це не перший скандал із членом президентської партії "Слуга народу"

Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії "Слуга народу" виключити нардепа Олександра Трухіна зі своїх лав після оприлюднення резонансного відео наслідків ДТП у серпні 2021 року.

Про це він сказав на брифінгу із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Він зазначив, що всі мають бути рівними і заявив, що це питання справедливості.

Нагадаємо, що відео опублікувала "Українська правда". На кадрах з камери поліцейського голос на тлі просить відпустити його, що він "піде в ліс" і потім поговорить із головою МВС Денисом Монастирським. Також правоохоронець Сергій Петрик повідомив, що йому пропонували хабар.

За цим фактом вже розпочато кримінальне розслідування під контролем НАБУ. Зазначимо, що в Держбюро розслідувань, яке займається справою ДТП Трухіна, відео не бачили раніше — згідно з їхньою заявою, також для них новими стали свідчення поліцейського.

Як раніше писав "Телеграф", справа Трухіна викликала реакцію у партії "Слуга народу" — голова парламентської фракції Давид Арахамія хоче зібрати Верховну Раду і заслухати доповіді глав частини відомств і Генпрокурора з цього та ще семи справ, які стосуються зокрема чинного нардепа Сергія Кузьміних, виключеного з "СН" Олександра Юрченка та п’ятого українського президента Петра Порошенка.

Теги:
#Реакція #Володимир Зеленський #Олександр Трухін
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