Новая, но уже скандальная замминистра закрыла популярный Instagram после волны хейта в сети

В Минсоцполитики не комментировали скандал вокруг назначения

В украинском сегменте сети поднялась волна возмущения новой замминистра социальной политики Анной Сергеевой. 25-летняя девушка не только заняла престижную должность без опыта работы на подобной, но и без успехов в сфере европейской интеграции, которой она будет заниматься по долгу службы.

Даже на сайте Минсоцполитики указано, что инициативы Сергеевой ограничиваются социализацией детей с физическими и ментальными нарушениями и поддержкой одиноких пожилых людей и детей-сирот. После высказанных вслух сомнений в ее компетентности, девушка закрыла соцсеть с более чем 92 тысячами подписчиков

Инстаграм замминистра

Из всего опыта работы с Минсоцполитики у новоназначенной замминистра — менее 10 месяцев опыта советником на общественных началах. Но благотворительные начинания на этом не заканчиваются, как выяснилось, Сергеева соинициатор акции "Министерство добрых дел".

Анна Сергеева была назначена 10 июня 2022

Девушке 25 лет

В своем интервью еще на позиции советника министра, она отмечала, что хочет принести Украине "глобальную пользу". Инстаграм, который она вынужденна была закрыть от публики, также является важной частью ее жизни. Кроме этого она уделяет время спорту, красоте, саморазвитию и семье.

Анна много времени уделяет саморазвитию

Замминистра Анна Сергеева

Отметим, что сумма, которую будет платить Украина новой замминистра — 68,6 тыс грн в месяц, что превышает оклад президента Украины в 2,5 раз.

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Ранее "Телеграф" писал о схожем скандале в министерстве образования. Тогда предметом обсуждения стали внешность и опыт помощницы замминистра образования Кристины Тишкун. Скандал достиг точки, когда замминистр попрощался со своей должностью.