Укр

"Уволили за голую грудь": в Киеве наказали замминистра после скандала с полуголой помощницей (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине уволили еще одного чиновника Новость обновлена 28 декабря 2021, 13:23
В Украине уволили еще одного чиновника

Заявление на увольнение чиновник подал сам

Кабинет Министров принял решение об увольнении заместителя главы Министерства образования и науки Украины Игоря Гарбарука. Это произошло после скандала, которым обернулся последний визит чиновника во Львовский городской совет. Политик посетил его вместе со своей полуобнаженной помощницей Кристиной Тишкун.

Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила народный депутат от президентской партии Юлия Гришина, отметив, что чиновник подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Пост народного депутата Юлии Гришиной об увольнении
Пост народного депутата Юлии Гришиной об увольнении

Напомним, что несколько дней назад сеть буквально взорвалась обсуждением слишком откровенного для рабочей встречи наряда, в котором красовалась помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука. Женщина появилась в помещении львовского городского совета в черном платье с огромным вырезом на груди, чем, мягко говоря, ошеломила окружающих.

Помощница шокировала окружающих своим откровеным внешним видом
Помощница шокировала окружающих своим откровеным внешним видом

Фотографию с деловой встречи 27-летняя юристка Кристина Тишкун сама выложила в своем Instagram-аккаунте, однако после волны возмущения по поводу ее образа закрыла к нему доступ.

Скриншот со страницы Кристины Тишкун
Скриншот со страницы Кристины Тишкун

Сейчас украинцы не упускают возможности пошутить и по поводу "самоувольнения" Гарбарука: мол, ушел с должности "из-за с*сек, при чем даже не из-за своих, и даже не из-за голых". Некоторые же обеспокоены дальнейшей судьбой самой помощницы и интересуются, "кому же теперь достанется красавица".

Скриншот комментариев с поста об уходе замминистра
Скриншот комментариев с поста об уходе замминистра

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине уволили заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего скандал с представителями правоохранительных органов на одном из блокпостов в зоне Операции объединенных сил.

Теги:
#Скандал #Кабмин #МОН #Увольнение
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