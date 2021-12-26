Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети: кто она такая

Девушка пыталась оправдаться за выбор платья, но затем закрыла страницу в соцсети

Официальный визит замминистра образования Игоря Гарбарука во Львов обернулся скандалом. Все дело в его помощнице, появившейся во Львовском городском совете в платье с огромным вырезом на груди. Внешний вид девушки возмутил украинцев.

Фотографиями визита поделилась депутат облсовета Прасковья Дворянин. На кадрах, в компании заместителя министра образования Игоря Гарбарука и мэра Львова Андрея Садового заметили брюнетку, которая для официальной встречи выбрала вечернее платье с глубоким декольте и отрытым плечом и ботинки на высокой шпильке. Примечательно, что на груди у девушки был крестик.

Кристина Тишкун в городском совете Львова

Внешний вид девушки не оставил пользователей сети безразличными

Львовская депутатка уточнила, что девушку на фото зовут Кристина Тишкун и она представилась как "помощница заместителя министра образования".

К слову, в ходе визита представители МОН посетили форум энергосбережения во Львовской политехнике и учебно-практический центр.

Кто такая Кристина Тишкун?

Выяснилось, что эпатажная девушка на фото по образованию является юристом. Родилась Кристина Тишкун 30 августа 1994 во Львове. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко и получила степень магистра права.

В настоящее время Кристина Тишкун проживает в Киеве и является владелицей компании "БК Забудова". Об этом свидетельствует информация на ее странице Facebook.

Кроме того, она работает помощницей адвоката в бюро Advisers.

Следует отметить, что фотографии помощницы замминистра на ее Facebook-странице выглядят не менее эпатажно и откровенно. В частности, в ноябре этого года Кристина Тишкун опубликовала две фотографии в полупрозрачной кофточке.

Кристина Тишкун не стесняется откровенных фото

А о причастности девушки к Министерству образования и науки Украины свидетельствует фотография на фоне брендволла.

Представители образования и пользователи сети были шокированы таким внешним видом девушки. В частности, шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой опубликовал снимок Кристины еще до закрытия аккаунта.

"Какие проблемы образования и энергоэффективности сегодня утром живо обсуждают в славном городе Льва?! Правильно: кто эта дама с крестиком и почему эти ребята имеют такие кислые морды", — написал он.

А вот в сети слов не подбирали и раскритиковали девушку за неуместный внешний вид.

Сама же Кристина Тишкун еще до закрытия своей страницы ответила на критику, написав: "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Ранее сообщалось, что в похожую ситуацию попал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Пользователи сети окрестили его "агентом 007" за агрессивное фото в соцсети.