Відверте фото помічниці замміністра наробило шуму в мережі: хто вона така

Дівчина намагалася виправдатися за вибір сукні, але потім закрила сторінку у соцмережі

Офіційний візит заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука у Львів обернувся скандалом. Вся справа у його помічниці, яка з’явилася у Львівській міській раді у сукні з величезним вирізом на грудях. Зовнішній вигляд дівчини обурив українців.

Фотографіями візиту поділилася депутатка облради Парасковія Дворянин. На кадрах, у компанії заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука та міського голови Львова Андрія Садового помітили брюнетку, яка для офіційної зустрічі обрала вечірню сукню з глибоким декольте та відритим плечем та черевики на високій шпильці. Примітно, що на грудях дівчини був хрестик.

Христина Тишкун у міській раді Львова

Зовній вигляд дівчини не залишив користувачів мережі байдужими

Львівська депутатка уточнила, що дівчину на фото звати Христина Тишкун і вона відрекомендувалася як "помічниця заступника міністра освіти".

До слова, у ході візиту представники МОН відвідали форум енергозбереження у Львівській Політехниці та навчально-практичний центр.

Хто така Христина Тишкун?

З’ясувалося, що епатажна дівчина на фото за освітою є юристом. Народилася Христина Тишкун 30 серпня 1994 року у Львові. Закінчила тут Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула ступінь магістра права.

Наразі Христина Тишкун мешкає у Києві та є власницею компанії "БК Забудова". Про це свідчить інформація на її сторінці у Facebook.

Крім того, дівчина працює помічницею адвоката у бюро Advisers.

Варто зазначити, що фотографії заступниці міністра на власній Facebook-сторінці виглядають не менш епатажно та відверто. Зокрема, у листопаді цього року Христина Тишкун опублікувала дві фото у напівпрозорій кофтині.

Христина Тишкун не соромиться відвертих фото

А про причетність дівчини до Міністерства освіти і науки України свідчить фотографія на фоні брендволу.

Додамо, що представники освіти та користувачі мережі були шоковані таким зовнішнім виглядом дівчини. Зокрема, шеф-редактор порталу "Освітня політика" Віктор Громовий опублікував знімок Христини, ще до закриття облікового запису.

"Які проблеми освіти та енергоефективності сьогодні вранці жваво обговорюють у славному місті Лева?! Правильно: хто ця дама з хрестиком і чому ті хлопаки мають такі кислі писки", – написав він.

А от у мережі слів не добирали і розкритикували дівчину за недоречний зовнішній вигляд.

Сама ж Христина Тишкун ще до закриття своєї сторінки відповіла на критику, написавши: "А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".

Раніше повідомлялося, що у схожу ситуацію потрапив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Користувачі мережі охрестили його "агентом 007" за брутальне фото у соцмережі.