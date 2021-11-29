Наш агент 007: брутальне фото спікера СБУ наробило шуму в мережі

Прессекретар Служби безпеки України прикував увагу користувачів мережі.

У понеділок, 29 листопада, СБУ оприлюднила заяву, в якій попередила про розслідування у справі щодо підготовки в Україні групою осіб дій із захоплення державної влади в країні. Проте, судячи з реакції мережі, деякі користувачі не змогли відвести погляд від спікера спецслужби Артема Дехтяренка.

Зокрема про це написав журналіст Дмитро Бунецький.

"Навіть я захотів, щоб він заарештував мене за держпереворот", — повідомив він, прикріпивши до посту скриншот із відео.

Це повідомлення не могло залишитися поза увагою користувачів мережі, які відразу почали жартувати на тему.

Як повідомлялося раніше, слова про держпереворот уперше пролунали від президента України Володимира Зеленського під час пресконференції із журналістами. Тоді він заявив, що спроба повалення влади може відбутися вже першого чи другого грудня, а також сказав, що організатори намагаються втягнути до цього мільярдера Ріната Ахметова.

Примітно, що 21 листопада, у День гідності та свободи, демонстранти прийшли під будівлю Офісу президента та вимагали звільнення голови ОПУ Андрія Єрмака. Вони пообіцяли, що якщо цього не станеться, з 1 грудня вони влаштують безстрокову акцію протесту.