Наш агент 007: брутальное фото спикера СБУ наделало шуму в сети
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины приковал внимание пользователей сети.
В понедельник, 29 ноября, СБУ обнародовала заявление, в котором предупредила о расследовании по делу о подготовке в Украине группой лиц действий по захвату государственной власти в стране. Однако судя по реакции сети, некоторые пользователи не смогли отвести взгляд от спикера спецслужбы Артема Дехтяренко.
В частности, об этом написал журналист Дмитрий Бунецкий.
"Даже я захотел, чтобы он арестовал меня за госпереворот", — сообщил он, прикрепив к посту скриншот из видео.
Это сообщение не могло остаться без внимания пользователей сети, которые тут же начали шутить на тему.
Как сообщалось ранее, слова о госперевороте впервые прозвучали от президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с журналистами. Тогда он заявил, что попытка свержения власти может произойти уже первого или второго декабря, а также сказал, что организаторы пытаются втянуть в это миллиардера Рината Ахметова.
Примечательно, что 21 ноября, в День достоинства и свободы, демонстранты пришли под здание Офиса президента и потребовали увольнения главы ОПУ Андрея Ермака. Они пообещали, что если этого не произойдет, то с 1 декабря они устроят бессрочную акцию протеста.
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