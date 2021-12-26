"Купол Ради рухне і без міномета": Надія Савченко здивувала українців "ванільною" фотосесією

Колишня полонянка Кремля перед Новим роком розповіла не про громадянську позицію чи політику, а про різні "жіночі штучки"

Ранок неділі, 26 грудня, став більш насиченим завдяки екснардепці Надії Савченко, яка нещодавно очолила мітинг антивакцинаторів, яка поділилася новими особистими знімками з останнього інтерв’ю. Користувачі соцмережі вже шоковані — Савченко позувала перед камерами у вечірніх сукнях.

Знімки жінка показала на особистій Facebook-сторінці.

"Іноді треба відволікатися від політики, роботи та життєвих проблем", — зауважила Надія Савченко у своїй публікації.

Участь у такій незвичайній для себе фотосесії колишня льотчиця та політикиня вважає можливістю "дивитися на світ під іншим кутом зору".

Деякі користувачі вже назвали Савченко "імператрицею" за цей образ

На знімках Савченко постала у двох різних образах — такої собі жінки-вамп у розкішній сірій сукні з відкритими плечима і великим декольте, та ніжною і дуже вразливою дівчиною в довгому блакитному одязі.

Подібний досвід ексбранка Кремля вирішила випробувати у рамках спеціального інтерв’ю для телепередачі "Віпи та Топи", що виходить на телеканалі "2+2". Воно вийшло під назвою "Войовнича революціонерка". Під час розмови з журналістами Надії зробили зачіску та макіяж, а потім вибрали разом із нею і, власне, вбрання.

Багатьом припав до смаку і образ у блакитній сукні

Сама Надія Савченко назвала інтерв’ю "легким та ванільним". З ведучою вона говорила про регулярні зміни іміджу в минулому, бунтарське дитинство та ранні мрії про професію. До речі, спойлер — дитиною Савченко вибирала між роботою доярки та балерини.

Знімки ж, які вийшли в результаті інтерв’ю, вже спричинили фурор у соцмережах. Більшість коментаторів відзначають, що Савченко дуже йде "жіночність" в образах, і вона навіть могла б стати моделлю, якби не обрала політику.

Не залишилася осторонь навіть журналістка телеканалу "Україна 24" Наталія Влащенко, яка знайшла додаткові плюси у подібній фотосесії ексдепутатки.

Влащенко про незвичайне для Савченка амплуа

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, хто така помічниця заступника міністра освіти Крістіна Тишкун, чия поява у сукні з глибоким вирізом у міськраді Львова наробила чимало галасу серед інтернет-користувачів.