"Купол Ради рухне і без міномета": Надія Савченко здивувала українців "ванільною" фотосесією
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Колишня полонянка Кремля перед Новим роком розповіла не про громадянську позицію чи політику, а про різні "жіночі штучки"
Ранок неділі, 26 грудня, став більш насиченим завдяки екснардепці Надії Савченко, яка нещодавно очолила мітинг антивакцинаторів, яка поділилася новими особистими знімками з останнього інтерв’ю. Користувачі соцмережі вже шоковані — Савченко позувала перед камерами у вечірніх сукнях.
Знімки жінка показала на особистій Facebook-сторінці.
"Іноді треба відволікатися від політики, роботи та життєвих проблем", — зауважила Надія Савченко у своїй публікації.
Участь у такій незвичайній для себе фотосесії колишня льотчиця та політикиня вважає можливістю "дивитися на світ під іншим кутом зору".
На знімках Савченко постала у двох різних образах — такої собі жінки-вамп у розкішній сірій сукні з відкритими плечима і великим декольте, та ніжною і дуже вразливою дівчиною в довгому блакитному одязі.
Подібний досвід ексбранка Кремля вирішила випробувати у рамках спеціального інтерв’ю для телепередачі "Віпи та Топи", що виходить на телеканалі "2+2". Воно вийшло під назвою "Войовнича революціонерка". Під час розмови з журналістами Надії зробили зачіску та макіяж, а потім вибрали разом із нею і, власне, вбрання.
Сама Надія Савченко назвала інтерв’ю "легким та ванільним". З ведучою вона говорила про регулярні зміни іміджу в минулому, бунтарське дитинство та ранні мрії про професію. До речі, спойлер — дитиною Савченко вибирала між роботою доярки та балерини.
Знімки ж, які вийшли в результаті інтерв’ю, вже спричинили фурор у соцмережах. Більшість коментаторів відзначають, що Савченко дуже йде "жіночність" в образах, і вона навіть могла б стати моделлю, якби не обрала політику.
Не залишилася осторонь навіть журналістка телеканалу "Україна 24" Наталія Влащенко, яка знайшла додаткові плюси у подібній фотосесії ексдепутатки.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, хто така помічниця заступника міністра освіти Крістіна Тишкун, чия поява у сукні з глибоким вирізом у міськраді Львова наробила чимало галасу серед інтернет-користувачів.
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