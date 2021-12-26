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"Купол Рады рухнет и без миномета": Надежда Савченко удивила украинцев "ванильной" фотосессией

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Савченко попробовала себя в двух разных образах Новость обновлена 26 декабря 2021, 12:23
Савченко попробовала себя в двух разных образах

Бывшая пленница Кремля перед Новым годом рассказала не о гражданской позиции или политике, а о различных "женских штучках"

Утро воскресенья, 26 декабря, стало более насыщенным благодаря экс-нардепу Надежде Савченко, недавно возглавившей митинг антивакцинаторов, которая поделилась новыми личными снимками с последнего интервью. Пользователи соцсети уже в шоке — Савченко позировала перед камерами в вечерних платьях.

Снимки женщина показала на личной Facebook-странице.

"Иногда нужно отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем", — заметила Надежда Савченко в своей публикации.

Участие в такой необычной для себя фотосессии бывшая летчица и политик считает возможностью "посмотреть на мир под другим углом зрения".

Некоторые пользователи уже назвали Савченко "императрицей" за этот образ
Некоторые пользователи уже назвали Савченко "императрицей" за этот образ

На снимках Савченко предстала в двух разных образах — эдакой женщины-вамп в роскошном сером платье с приоткрытыми плечами и большим декольте, и нежной и весьма ранимой девушки в длинном голубом одеянии.

Подобный опыт экс-пленница Кремля решила испробовать в рамках специального интервью для телепередачи "Випы и Топы", что выходит на телеканале "2+2". Оно вышло под названием "Воинственная революционерка". Во время разговора с журналистами ей сделали прическу и макияж, а после выбрали вместе с героиней сюжета и, собственно, наряд.

Многим пришелся по вкусу и образ в голубом платье
Многим пришелся по вкусу и образ в голубом платье

Сама Надежда Савченко назвала интервью "легким и ванильным". С ведущей она говорила о регулярных сменах имиджа в прошлом, бунтарском детстве и ранних мечтах о профессии. К слову, спойлер — ребенком Савченко выбирала между работой доярки и балерины.

Снимки же, которые получились в результате интервью, уже навели фурора в соцсетях. Большинство комментаторов отмечают, что Савченко очень идет "женственность" в образах, и она якобы могла бы даже стать моделью, если бы не выбрала политику.

Не осталась в стороне даже журналистка телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко, которая нашла дополнительные плюсы в подобной фотосессии экс-депутатки.

Влащенко о необычном для Савченко амплуа

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, кто такая помощница замминистра образования Кристина Тишкун, чье появление в платье с глубоким вырезом в горсовете Львова наделало немало шума среди интернет-пользователей.

Теги:
#Платье #Фото #Вечернее платье #Надежда Савченко #реакция соцсетей
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