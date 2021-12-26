"Купол Рады рухнет и без миномета": Надежда Савченко удивила украинцев "ванильной" фотосессией

Бывшая пленница Кремля перед Новым годом рассказала не о гражданской позиции или политике, а о различных "женских штучках"

Утро воскресенья, 26 декабря, стало более насыщенным благодаря экс-нардепу Надежде Савченко, недавно возглавившей митинг антивакцинаторов, которая поделилась новыми личными снимками с последнего интервью. Пользователи соцсети уже в шоке — Савченко позировала перед камерами в вечерних платьях.

Снимки женщина показала на личной Facebook-странице.

"Иногда нужно отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем", — заметила Надежда Савченко в своей публикации.

Участие в такой необычной для себя фотосессии бывшая летчица и политик считает возможностью "посмотреть на мир под другим углом зрения".

Некоторые пользователи уже назвали Савченко "императрицей" за этот образ

На снимках Савченко предстала в двух разных образах — эдакой женщины-вамп в роскошном сером платье с приоткрытыми плечами и большим декольте, и нежной и весьма ранимой девушки в длинном голубом одеянии.

Подобный опыт экс-пленница Кремля решила испробовать в рамках специального интервью для телепередачи "Випы и Топы", что выходит на телеканале "2+2". Оно вышло под названием "Воинственная революционерка". Во время разговора с журналистами ей сделали прическу и макияж, а после выбрали вместе с героиней сюжета и, собственно, наряд.

Многим пришелся по вкусу и образ в голубом платье

Сама Надежда Савченко назвала интервью "легким и ванильным". С ведущей она говорила о регулярных сменах имиджа в прошлом, бунтарском детстве и ранних мечтах о профессии. К слову, спойлер — ребенком Савченко выбирала между работой доярки и балерины.

Снимки же, которые получились в результате интервью, уже навели фурора в соцсетях. Большинство комментаторов отмечают, что Савченко очень идет "женственность" в образах, и она якобы могла бы даже стать моделью, если бы не выбрала политику.

Не осталась в стороне даже журналистка телеканала "Украина 24" Наталья Влащенко, которая нашла дополнительные плюсы в подобной фотосессии экс-депутатки.

Влащенко о необычном для Савченко амплуа

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, кто такая помощница замминистра образования Кристина Тишкун, чье появление в платье с глубоким вырезом в горсовете Львова наделало немало шума среди интернет-пользователей.