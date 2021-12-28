"Звільнили за голі груди": у Києві покарали заступника міністра після скандалу з напівголою помічницею (фото)

Заяву на звільнення чиновник подав сам

Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо звільнення заступника голови Міністерства освіти та науки України Ігоря Гарбарука. Це сталося після скандалу, яким обернувся останній візит чиновника до Львівської міської ради, куди він завітав зі своєю напівоголеною помічницею Христиною Тишкун.

Про це у вівторок, 28 грудня повідомила народна депутатка від президентської партії Юлія Гринишина зазначивши, що посадовець подав заяву на звільнення за власним бажанням.

Допис народної депутатки Юлії Гришиної

Нагадаємо, що кілька днів тому мережа вибухнула обговоренням занадто відвертого для робочої зустрічі вбрання помічниці заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука. Жінка з’явилася у приміщенні львівської міської ради у чорній сукні з величезним вирізом на грудях, чим, м'яко кажучи, приголомшила оточуючих.

Помічниця шокувала оточуючих своїм відвертим виглядом під час зустрічі

Фотографію з ділової зустрічі 27-річна юристка Христина Тишкун сама виклала у своєму Instagram-акаунті, проте після хвилі обурення з приводу її образу закрила до нього доступ.

Скріншот зі сторінки Христини Тишкун

Зараз українці не упускають можливостей пожартувати й з приводу самозвільнення Грабарука, мовляв, пішов з посади "через ц*цьки" і навіть не через свої, і навіть не через голі". Дехто ж стурбований подальшою долею самої помічниці та цікавиться, "кому тепер дістанеться" красуня.

Скріншот коментарів з посту про звільнення заступника міністра

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні звільнили заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал з представниками правоохоронних органів на одному з блокпостів у зоні Операції об’єднаних сил.