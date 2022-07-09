Нова, але вже скандальна заступник міністра закрила популярний Instagram після хвилі хейту в мережі
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У Мінсоцполітики не коментували скандал довкола призначення
В українському сегменті мережі піднялася хвиля обурення нової замміністра соціальної політики Анною Сергєєвою. 25-річна дівчина не лише обійняла престижну посаду без досвіду роботи на подібній, а й без успіхів у сфері європейської інтеграції, якою вона займатиметься за обов’язком служби.
Навіть на сайті Мінсоцполітики зазначено, що ініціативи Сергєєвої обмежуються соціалізацією дітей з фізичними та ментальними порушеннями та підтримкою самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт. Після висловлених уголос сумнівів у її компетентності, дівчина закрила соцмережу з більш ніж 92 тисячами підписників
Зі всього досвіду роботи з Мінсоцполітики у новопризначеної заступник міністра — менш як 10 місяців досвіду радником на громадських засадах. Але благодійні починання на цьому не закінчуються, як з’ясувалося, Сергєєва співініціатор акції "Міністерство добрих справ".
У своєму інтерв’ю ще на позиції радника міністра вона зазначала, що хоче принести Україні "глобальну користь". Сторінка в Інстаграм, яку вона змушена була закрити від публіки, також є важливою частиною її життя. Крім цього вона приділяє час спорту, красі, саморозвитку та сім’ї.
Зазначимо, що сума, яку платитиме Україна новому заступнику міністра — 68,6 тис грн на місяць, що перевищує оклад президента України у 2,5 рази.
Раніше "Телеграф" писав про схожий скандал у міністерстві освіти. Тоді предметом обговорення стали зовнішність та досвід помічниці заступника міністра освіти Христини Тишкун. Скандал дійшов крапки, коли заступник міністра попрощався зі своєю посадою.