Нова, але вже скандальна заступник міністра закрила популярний Instagram після хвилі хейту в мережі

У Мінсоцполітики не коментували скандал довкола призначення

В українському сегменті мережі піднялася хвиля обурення нової замміністра соціальної політики Анною Сергєєвою. 25-річна дівчина не лише обійняла престижну посаду без досвіду роботи на подібній, а й без успіхів у сфері європейської інтеграції, якою вона займатиметься за обов’язком служби.

Навіть на сайті Мінсоцполітики зазначено, що ініціативи Сергєєвої обмежуються соціалізацією дітей з фізичними та ментальними порушеннями та підтримкою самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт. Після висловлених уголос сумнівів у її компетентності, дівчина закрила соцмережу з більш ніж 92 тисячами підписників

Інстаграм заступника міністра

Зі всього досвіду роботи з Мінсоцполітики у новопризначеної заступник міністра — менш як 10 місяців досвіду радником на громадських засадах. Але благодійні починання на цьому не закінчуються, як з’ясувалося, Сергєєва співініціатор акції "Міністерство добрих справ".

Анна Сергєєва була призначена 10 червня 2022 року

Дівчині 25 років

У своєму інтерв’ю ще на позиції радника міністра вона зазначала, що хоче принести Україні "глобальну користь". Сторінка в Інстаграм, яку вона змушена була закрити від публіки, також є важливою частиною її життя. Крім цього вона приділяє час спорту, красі, саморозвитку та сім’ї.

Анна багато часу приділяє саморозвитку

Заступник міністра Анна Сергєєва

Зазначимо, що сума, яку платитиме Україна новому заступнику міністра — 68,6 тис грн на місяць, що перевищує оклад президента України у 2,5 рази.

Читайте також: Категорія Україна "Котлета по-джавелінськи": нардеп Тищенко сфотографувався з гранатометом і потрапив у скандал Українців зацікавило, звідки у нардепа зброя і чому вона не на фронті

Раніше "Телеграф" писав про схожий скандал у міністерстві освіти. Тоді предметом обговорення стали зовнішність та досвід помічниці заступника міністра освіти Христини Тишкун. Скандал дійшов крапки, коли заступник міністра попрощався зі своєю посадою.