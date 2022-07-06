"Котлета по-джавелінськи": нардеп Тищенко сфотографувався з гранатометом і потрапив у скандал

Українців зацікавило, звідки у нардепа зброя і чому вона не на фронті

Скандальний народний депутат Микола Тищенко влаштував фотосесію із гранатометом і знову зіткнувся зі шквалом критики.

Фотографія з парламентарієм вже розлетілася мережею, зокрема її оприлюднили у Фейсбук Центру протидії корупції (ЦПК). Невідомо, коли саме зроблено фото, але саме в середу, 6 липня, воно активно розійшлося соціальними мережами.

Як видно на знімку, Тищенко позував у приватному будинку, спершись на протитанкову ракетну установку Javelin, крім того, кілька таких видно на задньому фоні разом із купою іншого військового обладнання.

"Друзі, допоможіть вигадати підпис до фото", — підписали знімок у ЦПК.

Користувачі мережі після цього обрушили шквал критики на Тищенка, а також запитали, звідки у нього взялися "Джавеліни" та інша зброя, а також чому вона не на фронті.

Читайте також: Категорія Політика «Невизнаний герой» — історія із нагородною зброєю нардепа Тищенка закінчилася черговим скандалом Нардеп знову вляпався у скандал — ніхто не може зрозуміти, за що його нагородили бойовою зброєю.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну Тищенко кілька разів потрапляв у гучні скандали. Так на початку березня нардеп пообідав у ресторані у Львові, а потім пішов "забувши" розрахуватися за їжу.

У квітні мережею розлетілося відео, на якому представник батальйону "Архангел Михайло" нагороджує нардепа особистим пістолетом. Втім, за які заслуги Тищенко його отримав, так і залишилося невідомим.

Примітно, що У ГУР Міноборони, самому Міноборони, УДО та МВС заявили, що нічого про це не знають.

Ще один скандал за участю Тищенка спалахнув через передачу неякісного екіпірування бійцям ТРО Святошинського району. Як виявилося, він передав бійцям бронежилети початку 80-х, які не тримають навіть пістолетні кулі.