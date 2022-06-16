«Невизнаний герой» — історія із нагородною зброєю нардепа Тищенка закінчилася черговим скандалом

Нардеп знову вляпався у скандал — ніхто не може зрозуміти, за що його нагородили бойовою зброєю.

У квітні чималий резонанс в українців викликало нагородження іменним бойовим пістолетом Стечкіна народного депутата України від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Як з’ясувалося, бойову зброю політику вручили за допомогу батальйону "Архангела Михайла", правда, в чому саме ця допомога полягала так і залишилася незрозумілою, що викликало в українців град глузувань по відношенню до нардепа.

Нагородження Миколая Тищенко

Цікаво, що батальйоном "Архангел Михайло" командує ветеран АТО Михайло Майман, який свого часу став учасником бійки з нардепом від ОПЗЖ Іллею Ківою в одному з київських ресторанів. Сам Ківа нині звинувачується у держзраді.

"За оборону Мукачево", — так екс-глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував назвати заслуги Тищенка, натякаючи на те, що з початком війни політик виїхав на Захід України, де теж примудрився потрапити до скандалу. У львівському ресторані нардеп відмовився платити за рахунок та просто пішов.

Цікаво, що крім підстав, на яких Микола Тищенко отримав бойову іменну зброю, незрозуміло й те, хто його їм нагородив.

Так, за даними ЗМІ, від нагородження одіозного політика "відхрестилися" у Головному управлінні розвідки Міноборони України, самому Міністерстві оборони України та Управлінні державної охорони.

Зрештою, наприкінці травня про свою непричетність до нагородження Миколи Тищенка заявили у Міністерстві внутрішніх справ України, відповівши на запит видання "Літера".

Тобто, пафосне нагородження зараз ніхто не може підтвердити. Але колись це доведеться зробити.

Сам політик продовжує залишатися у фокусі уваги ЗМІ через постійні конфузи.

Наприклад, його поява на місті обстрілу Московського заводу ДВРЗ викликало питання користувачів мережі.

Також чимало уваги привернула фотографія Тишенка та головкому ЗСУ Залужного, з якої всі дізналися позивний нардеп — Титан.