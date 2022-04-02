Тищенко зганьбився прямо в залі Ради — у соцмережах знущаються

Користувачів мережі конфуз Тищенка дуже порадував

Одіозний народний депутат Микола Тищенко, який лише вчора вкотре оскандалився, не заплативши у львівському ресторані, знову зганьбився. Нардеп, зважаючи на все, забув, з якого боку у нього знаходиться серце і під час виконання гімну у Верховній Раді поклав руку на правий бік.

Дивний жест нардепа добре видно на відеотрансляції із Ради.

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Зазначимо, що під час виконання державного гімну України заведено класти руку на серце на знак поваги до своєї Батьківщини та відчуття патріотизму. Багато депутатів Верховної Ради так і вчинили, проте Миколи Тищенка чомусь тримали руку праворуч.

Тищенко, здається, забув, де в нього серце

У мережі користувачів порадував черговий конфуз Тищенка, який стався буквально наступного дня після попереднього. Одні користувачі вирішили, що у нардепа проблеми з пам’яттю, інші навіть припустили, що у Тищенка дзеркально розташовані внутрішні органи.

Нагадаємо, що на Різдво Микола Тищенко відзначився привітанням, наприкінці якого дописав: "Христос Воскрес!". У мережі його слова сприйняли з гумором і почали вітати з Великоднем.

Трохи раніше нардеп зганьбився, коли знімав чергове відео для соцмереж біля меморіалу Голодомору в той час, як старенький пенсіонер їв хліб, узятий на тому ж місці.

Також Тищенко відомий своєю бійкою у Верховній Раді з колегою по цеху Гео Леросом, яку зафіксував на фото кореспондент "Телеграфа".