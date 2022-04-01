Одіозний "слуга" Микола Тищенко потрапив у скандал у львівському ресторані (фото та відео)

Про неприємний інцидент повідомив власник закладу.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який відомий своїми одіозними витівками та заявами, "забув" розрахуватися в одному з ресторанів Львова і швидко звідти пішов.

Про скандальний випадок повідомив директор готелю Panorama Lviv Hotel Андрій Вільчинський на власній сторінці у Facebook.

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За словами власника готелю, неприємна ситуація сталася ще 4 березня. З того часу з нардепом намагалися зв'язатися через соціальні мережі, писали його представникам, але навіть через місяць часу ніхто не відреагував і не розрахувався за обід.

"Колеги, ресторатори та готельєри мали неприємність з одним гостем ресторану, який ситно поїв і швидко пішов, але "забув" розрахуватися. Це славнозвісний "Ревізор" і депутат ВР (яким, до речі, спікер заборонив покидати Київ, адже війна) — Микола Тищенко. Україна повинна знати свого "героя", а ви колеги будьте пильні і беріть з нього передоплату!", — написав Андрій Вільчинський.

Свої слова бізнесмен підкріпив відеозаписами з камер спостереження, на яких чоловік схожий на Миколу Тищенка поспіхом покидає ресторан 4 березня 2022 року о 14:45 годині дня.

Скріншоти з відео

Нагадаємо, що на Різдво Микола Тищенко відзначився привітанням, наприкінці якого дописав: "Христос Воскрес!". У мережі його слова сприйняли з гумором і почали вітати з Великоднем.

За кілька місяців до того нардеп осоромився, коли знімав чергове відео для соцмереж біля меморіалу Голодомору у той час, як старенький пенсіонер їв хлібину, яку взяв на тому ж місці.

Крім того, Тищенко відомий своєю бійкою у Верховній Раді з колегою по цеху Гео Леросом, очевидцем якої став кореспондент "Телеграфу".