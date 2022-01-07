"Досить фарбувати яйця": українці масово вітають Тищенка з Великоднем (фото)
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Тищенко "приймає" привітання у відповідь після того, як переплутав Різдво з Великоднем
Після конфузу з різдвяним вітанням українців словами "Христос Воскрес!" нардеп Микола Тищенко оновив обкладинку на своїй сторінці у "Фейсбуці". Крім фото політика, там також красується напис "З Новим роком та Різдвом Христовим!", під яким Тищенка масово вітають… з Великоднем.
Так, у коментарях десятки фоловерів пишуть народному обранцю "Воістину воскрес!" у відповідь та фрази типу "Ніколя, досить фарбувати яйця". Інші радять нардепу закрити коментарі до обкладинки, яку репостять та іронічно обговорюють українці.
Жарти стосуються й бізнесу нардепа — ресторану "Велюр" у Києві. У мережі жартують, що на Різдво там напевно пасхальне меню: паски та крашанки.
Інші викладають меми: на одному з них Микола Тищенко нібито грає у популярну колись гру "Як стати мільйонером" і вгадують, яку дію вчинив Ісус у ніч з 6 на 7 січня.
Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектну бійку депутатів Гео Лероса та Миколи Тищенка у Раді, очевидцем якої став наш кореспондент.
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