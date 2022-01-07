"Досить фарбувати яйця": українці масово вітають Тищенка з Великоднем (фото)

Тищенко "приймає" привітання у відповідь після того, як переплутав Різдво з Великоднем

Після конфузу з різдвяним вітанням українців словами "Христос Воскрес!" нардеп Микола Тищенко оновив обкладинку на своїй сторінці у "Фейсбуці". Крім фото політика, там також красується напис "З Новим роком та Різдвом Христовим!", під яким Тищенка масово вітають… з Великоднем.

Так, у коментарях десятки фоловерів пишуть народному обранцю "Воістину воскрес!" у відповідь та фрази типу "Ніколя, досить фарбувати яйця". Інші радять нардепу закрити коментарі до обкладинки, яку репостять та іронічно обговорюють українці.

Тищенко оновив обкладинку сторінки, але напоровся на жарти

Українці жартують та іронізують

Жарти стосуються й бізнесу нардепа — ресторану "Велюр" у Києві. У мережі жартують, що на Різдво там напевно пасхальне меню: паски та крашанки.

У мережі жартують, що у ресторані Тищенка сьогодні пасхальне меню

Інші викладають меми: на одному з них Микола Тищенко нібито грає у популярну колись гру "Як стати мільйонером" і вгадують, яку дію вчинив Ісус у ніч з 6 на 7 січня.

Той самий пост, який породив хвилю жартів

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектну бійку депутатів Гео Лероса та Миколи Тищенка у Раді, очевидцем якої став наш кореспондент.