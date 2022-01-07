"Хватит красить яйца": украинцы массово поздравляют Тищенко с Пасхой (фото)
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Тищенко "принимает" ответные поздравления после того, как перепутал Рождество с Пасхой
После конфуза с рождественским поздравлением украинцев словами "Христос Воскрес!" нардеп Николай Тищенко обновил обложку на своей странице в "Фейсбуке". Помимо фото политика, там также красуется надпись "С новым годом и Рождеством Христовым!", под которой Тищенко массово поздравляют… с Пасхой.
Так, в комментариях десятки фолловеров пишут народному избраннику "Воистину воскрес!" в ответ и фразы типа "Николя, хватит красить яйца". Другие советуют нардепу закрыть комментарии к обложке, которую репостят и иронично обсуждают украинцы.
Шутки касаются и бизнеса нардепа — ресторана "Велюр" в Киеве. В сети шутят, что в Рождество там наверняка пасхальное меню: куличи и крашенки.
Другие выкладывают мемы: на одном из них Николай Тищенко якобы играет в популярную когда-то игру "Как стать миллионером" и угадывают, какое же действие совершил Иисус в ночь с 6 на 7 января.
Ранее "Телеграф" сообщал об эффектной драке депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко в Раде, очевидцем которой стал наш корреспондент.
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