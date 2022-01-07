"Хватит красить яйца": украинцы массово поздравляют Тищенко с Пасхой (фото)

Тищенко "принимает" ответные поздравления после того, как перепутал Рождество с Пасхой

После конфуза с рождественским поздравлением украинцев словами "Христос Воскрес!" нардеп Николай Тищенко обновил обложку на своей странице в "Фейсбуке". Помимо фото политика, там также красуется надпись "С новым годом и Рождеством Христовым!", под которой Тищенко массово поздравляют… с Пасхой.

Так, в комментариях десятки фолловеров пишут народному избраннику "Воистину воскрес!" в ответ и фразы типа "Николя, хватит красить яйца". Другие советуют нардепу закрыть комментарии к обложке, которую репостят и иронично обсуждают украинцы.

Тищенко обновил обложку страницы, но напоролся на шутки

Украинцы шутят и иронизируют

Шутки касаются и бизнеса нардепа — ресторана "Велюр" в Киеве. В сети шутят, что в Рождество там наверняка пасхальное меню: куличи и крашенки.

В сети шутят, что в ресторане Тищенко сегодня пасхальное меню

Другие выкладывают мемы: на одном из них Николай Тищенко якобы играет в популярную когда-то игру "Как стать миллионером" и угадывают, какое же действие совершил Иисус в ночь с 6 на 7 января.

Тот самый пост, который породил волну шуток

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектной драке депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко в Раде, очевидцем которой стал наш корреспондент.