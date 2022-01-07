Укр

"Хватит красить яйца": украинцы массово поздравляют Тищенко с Пасхой (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Нардеп допустил ошибку, которая стала объектом для шуток в сети Новость обновлена 07 января 2022, 15:48
Нардеп допустил ошибку, которая стала объектом для шуток в сети

Тищенко "принимает" ответные поздравления после того, как перепутал Рождество с Пасхой

После конфуза с рождественским поздравлением украинцев словами "Христос Воскрес!" нардеп Николай Тищенко обновил обложку на своей странице в "Фейсбуке". Помимо фото политика, там также красуется надпись "С новым годом и Рождеством Христовым!", под которой Тищенко массово поздравляют… с Пасхой.

Так, в комментариях десятки фолловеров пишут народному избраннику "Воистину воскрес!" в ответ и фразы типа "Николя, хватит красить яйца". Другие советуют нардепу закрыть комментарии к обложке, которую репостят и иронично обсуждают украинцы.

Тищенко обновил обложку страницы, но напоролся на шутки
Тищенко обновил обложку страницы, но напоролся на шутки
Украинцы шутят и иронизируют
Украинцы шутят и иронизируют

Шутки касаются и бизнеса нардепа — ресторана "Велюр" в Киеве. В сети шутят, что в Рождество там наверняка пасхальное меню: куличи и крашенки.

В сети шутят, что в ресторане Тищенко сегодня пасхальное меню
В сети шутят, что в ресторане Тищенко сегодня пасхальное меню

Другие выкладывают мемы: на одном из них Николай Тищенко якобы играет в популярную когда-то игру "Как стать миллионером" и угадывают, какое же действие совершил Иисус в ночь с 6 на 7 января.

Тот самый пост, который породил волну шуток
Тот самый пост, который породил волну шуток

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектной драке депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко в Раде, очевидцем которой стал наш корреспондент.

Теги:
#Рождество #Пасха #Николай Тищенко #Слуга народа
Президент Украины Владимир Зеленский
Интервью
Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Общество воспринимает Зеленского как враждебный элемент, его второй срок под угрозой, - политический психолог
Дата публикации
Категория
"Свежие" авто осматривать не будут
В Украине возвращают обязательный техосмотр: цены и нововведения 2022
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
Территориальная оборона в Украине
Возьмут не только тех, кто служил: как будут формироваться отряды территориальной обороны в Украине
Дата публикации
Категория
С празднованием Рождества связно множество запретов
Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты 7 января