Укр

Тищенко внезапно поздравил украинцев с Пасхой (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Тищенко оперативно исправил ошибку, но ее успели заметить и сделать скрин Новость обновлена 07 января 2022, 12:14
Тищенко оперативно исправил ошибку, но ее успели заметить и сделать скрин

Нардеп от "Слуги народа" ошибся и поздравил украинцев словами "Христос Воскресе"

Нардеп Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который не так давно оскандалился видео с пенсионером, который из-за нужды забирает хлеб с мемориала, угодил в новый конфуз.

Утром 7 января на своей странице в "Фейсбуке" политик опубликовал стихотворение, в конце которого дописал: "Христос Воскресе!".

"У всех сегодня Христос родился, а у него воскрес. Когда понял, что снова накосячил, поменял текст", — пишут украинские Телеграмм-каналы, подтверждая свои слова скрином со страницы Тищенко.

Тищенко поздравил всех с Пасхой
Тищенко поздравил всех с Пасхой

И хоть нардеп оперативно снес пост с ошибкой и опубликовал новый — другие поэтические строки с "Христос родился" в конце — пользователи бурно реагируют на первый.

Новый правильный пост на странице нардепа
Новый правильный пост на странице нардепа

Люди пишут в комментариях "Он с Кличко видит завтрашний день", "Наши депутаты давно в будущем, а народ в прошлом", отвечают "Воистину Воскресе" и говорят, что почему-то не удивлены.

Реакция украинцев
Реакция украинцев
Тищенко сравнили с Кличко
Тищенко сравнили с Кличко

В комментариях на странице самого Николая Тищенко интернет-пользователи не критикуют нардепа, а лишь по-доброму поздравляют его семью со светлым праздником.

Ранее мы сообщали о драке депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко, очевидцем которой стал наш корреспондент.

Теги:
#Рождество #Пасха #Николай Тищенко #Конфуз
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