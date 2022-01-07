Тищенко раптово привітав українців із Великоднем (фото)
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Нардеп від "Слуги народу" помилився та привітав українців словами "Христос Воскрес"
Нардеп України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який нещодавно оскандалився відео з пенсіонером, який через потребу забирає хліб із меморіалу, потрапив у новий конфуз.
Вранці 7 січня на своїй сторінці у "Фейсбуці" політик опублікував вірш, наприкінці якого дописав: "Христос Воскрес!".
"У всіх сьогодні Христос народився, а в нього воскрес. Коли зрозумів, що знову накосячив, змінив текст", — пишуть українські Телеграм-канали, підтверджуючи свої слова скріном сторінки Тищенка.
І хоч нардеп оперативно зніс пост з помилкою та опублікував новий — інші поетичні рядки з "Христос народився" наприкінці — користувачі бурхливо реагують на перший.
Люди пишуть у коментарях "Він із Кличком бачить завтрашній день", "Наші депутати давно в майбутньому, а народ у минулому", відповідають "Воістину Воскрес" і кажуть, що чомусь не здивовані.
У коментарях на сторінці самого Миколи Тищенка інтернет-користувачі не критикують нардепа, а лише вітають його сім’ю зі світлим святом.
Раніше ми повідомляли про бійку депутатів Гео Лероса та Миколи Тищенка, очевидцем якої став наш кореспондент.
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