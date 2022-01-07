Рус

Тищенко раптово привітав українців із Великоднем (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
207
Тищенко оперативно виправив помилку, але її встигли помітити та зробити скрін Новина оновлена 07 січня 2022, 12:14
Тищенко оперативно виправив помилку, але її встигли помітити та зробити скрін

Нардеп від "Слуги народу" помилився та привітав українців словами "Христос Воскрес"

Нардеп України від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який нещодавно оскандалився відео з пенсіонером, який через потребу забирає хліб із меморіалу, потрапив у новий конфуз.

Вранці 7 січня на своїй сторінці у "Фейсбуці" політик опублікував вірш, наприкінці якого дописав: "Христос Воскрес!".

"У всіх сьогодні Христос народився, а в нього воскрес. Коли зрозумів, що знову накосячив, змінив текст", — пишуть українські Телеграм-канали, підтверджуючи свої слова скріном сторінки Тищенка.

Тищенко привітав усіх із Великоднем
Тищенко привітав усіх із Великоднем

І хоч нардеп оперативно зніс пост з помилкою та опублікував новий — інші поетичні рядки з "Христос народився" наприкінці — користувачі бурхливо реагують на перший.

Новий правильний пост на сторінці нардепа
Новий правильний пост на сторінці нардепа

Люди пишуть у коментарях "Він із Кличком бачить завтрашній день", "Наші депутати давно в майбутньому, а народ у минулому", відповідають "Воістину Воскрес" і кажуть, що чомусь не здивовані.

Реакція українців
Реакція українців
Тищенка порівняли із Кличком
Тищенка порівняли із Кличком

У коментарях на сторінці самого Миколи Тищенка інтернет-користувачі не критикують нардепа, а лише вітають його сім’ю зі світлим святом.

Раніше ми повідомляли про бійку депутатів Гео Лероса та Миколи Тищенка, очевидцем якої став наш кореспондент.

Теги:
#Різдво #Великдень #Микола Тищенко #Конфуз
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Новини СНД
Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Людей наказали розстрілювати: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський під час вітання напередодні Нового року
"Обличчя від'їв": відео з погладшалим Зеленським на відпочинку звеселило українців
Дата публікації
Категорія
Територіальна оборона в Україні
Візьмуть не лише тих, хто служив: як формуватимуться загони територіальної оборони в Україні
Дата публікації
Категорія
Пологи відбулися вдома
Харківська студентка пояснила, чому кинула новонароджену дитину мертвою в пакеті
Дата публікації
Категорія
Зі святкуванням Різдва пов'язують безліч заборон
Що не можна робити на Різдво Христове: головні заборони 7 січня