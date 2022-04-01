Одиозный "слуга" Николай Тищенко попал в скандал во львовском ресторане (фото и видео)

О неприятном инциденте сообщил владелец заведения.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, известный своими одиозными проделками и заявлениями, "забыл" рассчитаться в одном из ресторанов Львова и быстро оттуда ушел.

О скандальном случае сообщил директор гостиницы Panorama Lviv Hotel Андрей Вильчинский на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на наш Telegram

По словам владельца отеля, неприятная ситуация произошла еще 4 марта. С тех пор с нардепом пытались связаться через социальные сети, писали его представителям, но даже месяц спустя никто не отреагировал и не рассчитался за обед.

"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но "забыл" рассчитаться. Это знаменитый "Ревизор" и депутат ВР (которым, кстати, спикер запретил покидать Киев, ведь война) — Николай Тищенко. Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату!", — написал Андрей Вильчинский.

Свои слова бизнесмен подкрепил видеозаписями с камер наблюдения, на которых мужчина похож на Николая Тищенко спешно покидает ресторан 4 марта 2022 в 14:45 часов дня.

Скриншоты с видео

Напомним, что на Рождество Николай Тищенко отличился поздравлением, в конце которого дописал: "Христос Воскрес!". В сети его слова восприняли с юмором и начали поздравлять с Пасхой.

За несколько месяцев до того нардеп оконфузился, когда снимал очередное видео для соцсетей возле мемориала Голодомору в то время, как старенький пенсионер ел хлеб, взятый на том же месте.

Кроме того, Тищенко известен своей потасовкой в Верховной Раде с коллегой по цеху Гео Леросом, очевидцем которой стал корреспондент "Телеграфа".