Тищенко опозорился прямо в зале Рады - в соцсетях издеваются

Пользователей сети конфуз Тищенко очень повеселил

Одиозный народный депутат Николай Тищенко, который только вчера в очередной раз оскандалился, не заплатив во львовском ресторане, снова опозорился. Нардеп, судя по всему, забыл, с какой стороны у него находится сердце и во время исполнения гимна в Верховной Раде положил руку на правую сторону.

Странный жест нардепа хорошо виден на видеотрансляции из Рады.

Отметим, что во время исполнения государственного гимна Украины принято класть руку на сердце в знак уважения к своей Родине и из чувства патриотизма. Многие депутаты Верховной Рады так и поступили, однако Николая Тищенко почему-то держал руку справа.

Тищенко, кажется, забыл, где у него сердце

В сети пользователей повеселил очередной конфуз Тищенко, который случился буквально на следующий день после предыдущего. Одни пользователи решили, что у нардепа проблемы с памятью, другие предположили даже, что у Тищенко зеркально расположены внутренние органы.

Напомним, что на Рождество Николай Тищенко отличился поздравлением, в конце которого дописал: "Христос Воскрес!". В сети его слова восприняли с юмором и начали поздравлять с Пасхой.

Чуть ранее нардеп опозорился, когда снимал очередное видео для соцсетей возле мемориала Голодомору в то время, как старенький пенсионер ел хлеб, взятый на том же месте.

Также Тищенко известен своей потасовкой в Верховной Раде с коллегой по цеху Гео Леросом, которую зафиксировал на фото корреспондент "Телеграфа".