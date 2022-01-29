Кому кар’єра політика, а кому в’язниця: як склалося життя “Міс Україна-2008” – першої дружини Миколи Тищенка

У свої 31 рік Ірина Журавська побувала дружиною українського політика та російського бізнесмена-шахрая

Краса та перемога у модельних конкурсах не завжди призводять до сімейного щастя, про що свідчить, наприклад, історія "Міс Україна-1993" Ірини Барабаш.

"Телеграф" продовжує серію матеріалів, присвячених зірковим красуням із непростою долею. Сьогодні у фокусі нашої уваги — "Міс Україна-2008" Ірина Журавська, чиє сімейне та творче життя після визнання найкрасивішою дівчиною країни круто змінилося.

Впливова сім’я, чоловік-ресторатор, титул – що ще потрібне?

Перемога у конкурсі "Міс Україна-2008" відразу ж помістила 18-річну Ірину Журавську до списку найзавидніших наречених країни. Втім, і без корони вартістю 500 тисяч доларів дівчині було забезпечене гарне життя.

Ірина Журавська у момент свого тріумфу

На той момент родич переможниці конкурсу Віталій Журавський обіймав посаду заступника голови КМДА Леоніда Черновецького. До цього Журавський був народним депутатом у 1998-2002 роках, та згодом встиг побувати парламентарієм ще двічі за списками Партії регіонів.

Словом, не дивно, що в дівчинах Ірина Журавська проходила не дуже довго. Її обранцем став бізнесмен Микола Тищенко, весілля відбулося у вересні 2010 року в одному з клубів нареченого — "Ольмека".

Втім, радували світську хроніку молоді недовго – вже через рік подружжя розійшлося. Як пізніше заявив сам Тищенко, це сталося через небажання Ірини мати дітей та інтриги її вітчима – Віталія Журавського.

Кожен пішов своєю дорогою, яка зрештою привела Миколу Тищенка до Верховної Ради, постійних скандалів та кумедних застережень.

Тоді ще щаслива пара Микола Тищенко та Ірина Журавська

Сама ж Міс Україна пізніше одружилася з російським бізнесменом, не афішуючи його прізвища і переїхала жити до Москви, в особняк на Рубльовці, що говорило про стан нового чоловіка дуже багато.

7 років в’язниці для чоловіка Міс Україна-2008, колишнього

Особу свого обранця Ірина Журавська ретельно приховувала до весни 2014 року. Тоді вона засвітила обличчя чоловіка, який на той момент став батьком її сина. Первенця назвали Микитою.

У дружині Міс Україна-2008 "Вісті" тоді впізнали 32-річного Олега Чепрасова, додавши, що чоловік користується в російській пресі репутацією раніше засудженого шахрая, але впливового у владних структурах.

Ще у 2011 році російські ЗМІ пов’язували Чепрасова з Ігорем Борисенком, ексспівробітником Верховного Суду РФ, а тоді радником голови ВС РФ В’ячеславом Лебедєвим. Нібито чоловік Ірини Журавської був племінником Борисенка, а останній був людиною, що могла "вирішувати" питання в органах судової системи РФ, насамперед Верховному Суді, а як посередника використовував Олега Чепрасова.

Втім, до певного часу це все залишалося лише здогадками ЗМІ. Все змінилося 24 квітня 2018 року, коли співробітниками ФСБ у Санкт-Петербурзі було затримано голову територіальної виборчої комісії №3 Кіровського району Андрія Пономарьова та самого Олега Чепрасова.

За версією правоохоронців, пітерський бізнесмен Дмитро Семенов хотів через Верховний Суд домогтися скасування рішення судів, які заборонили будівництво житлового комплексу "Гросмейстер" в історичному центрі міста. Сума хабаря у ЗМІ називалася різна – від мільйона євро до двох мільйонів доларів.

"Вирішити" це питання взялися Андрій Пономарьов та Олег Чепрасов, представлений як племінник вже згаданого вище Ігоря Борисенка, який за версією ЗМІ, був "третьою невстановленою слідством особою" у цій схемі.

Зрештою 9 грудня 2019 року Олега Чепрасова та Андрія Пономарьова було засуджено Хімкінським міським судом Московської області на 7 та 6,5 років відповідно. Їхню спробу отримати у підприємця 133 млн російських рублів (близько 2 мільйонів доларів), слідство трактувало як шахрайство.

Справа на 2 мільйони доларів

Щоправда, обидва намагалися домогтися зміни вироку, але у листопаді 2020 року Перший касаційний суд залишив вирок міськсуду Хімок без змін.

Чи перестала Ірина Журавська бути дружиною Олега Чепрасова до його арешту у квітні 2018 року, точно невідомо, але восени вона вже почала працювати в Україні телеведучою на каналі NewsOne – це був уже другий її подібний досвід, ще до перемоги у конкурсі "Міс Україна" дівчина вела погоду на каналі "Київ"

Робота ведучої, знімання у кліпах та розлучення з новим романом?

У 2019 році Ірина Журавська зізналася програмі "Світське життя", що вийшла заміж втретє і має люблячого та серйозного чоловіка, а з першим чоловіком Миколою Тищенком вона не спілкується.

З того часу Ірина продовжує працювати на каналі NewsOne, виступає ведучою конкурсів краси та веде світський спосіб життя. Наприклад, 2020 року вона знялася у кліпі Валерія Меладзе на пісню "Покохав".

Справжній фурор стався 16 жовтня на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", де Ірина Журавська танцювала з відомим хореографом, танцюристом та учасником шоу "Танці із зірками" Дмитром Дікусаром, чиєю ученицею вона є.

Ірина Журавська та Дмитро Дікусар

Пристрасний танець і статус самого Дікусара як одного з найзавидніших наречених України негайно породили розмови про його роман з Іриною Журавською, а на запитання ЗМІ він відповідав ухильно, але досить двозначно.

Цікаво, що в Instagram самої Ірини Журавської майже відсутні фото з чоловіками, винятки зроблені для, очевидно, колег по роботі, сина від Олега Чепрасова – Микити, та фото з Дікусаром із того самого танцю.

В результаті важко зрозуміти – чи проти роману красуні її третій за рахунком чоловік, чи вона знову в розлученні, так само як і невідома особа цього чоловіка. Чи взагалі чутки про роман були спочатку вигадані й розповсюджувалися з метою отримати сенсацію. Принаймні зовсім недавно Ірина Журавська відпочивала на теплих морях разом із сином.

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