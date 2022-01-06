"Бо нефіг": переможницю "Місіс Крим" не пустили до США на конкурс краси

США не дали візу кримчанці Ганні Малоземовій, яка є переможницею конкурсу "Місіс Крим".

Крім відомого міжнародного конкурсу краси "Міс світу", який у 2021 році організатори відклали через спалах коронавірусу, існує і конкурс для дівчат "трохи старших" — "Місіс світу". Цей конкурс організовується для заміжніх жінок, щоб приділити особливу увагу жіночій думці щодо питань сім’ї та шлюбу.

У 2022-му році на конкурс краси намагалася потрапити представниця із Криму Ганна Малоземова, яка є чинною Mrs. Crimea-World. Проте кримчанка не змогла отримати візу та вирушити на конкурс.

Про це повідомила організатор конкурсів краси в Криму Вікторія Біль.

Ганні Малоземовій відмовили у відкритті візи до Сполучених Штатів Америки. Причину відмови Біль розкривати не стала, лише зауважила, що Малоземова отримала право представляти Крим наступного року.

Реакція мережі

У мережі не дуже засмутилися, що "Місіс Крим" не поїде на міжнародний конкурс. На сторінці RoksolanaКримUA у Твіттері у коментарях під цією новиною розгорнулося активне обговорення представниці Криму та її участь у конкурсі краси. Багато хто відзначив, що не розуміють яку країну вона хотіла їхати уявляти, а частини користувачів у принципі не сподобалася сама "Місіс Крим".

Хто така Ганна Малоземова

"Ганна щаслива дружина і мама 4 дітей — 3 синів і маленької дочки. Вона займається благодійністю, але не любить про це говорити" — пише про "Місіс Крим" Вікторія Біль.

На своїй сторінці в Інстаграм Ганна часто публікує знімки своїх дітей, а також фото з різних фотосесій та подорожей. Любить хвалитися досягненнями своїх синів та доньки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ізраїльському Ейлаті пройшов грандіозний фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021". Переможницею стала 21-річна представниця Індії Харнааз Сандху, а ось яке місце дісталося українці Ганні Неплях — читайте у нашому матеріалі.