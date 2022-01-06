"Ибо нефиг": победительницу "Миссис Крым" не пустили в США на конкурс красоты

США не дали визу крымчанке Анне Малоземовой, которая является победительницей конкурса "Миссис Крым".

Помимо известного международного конкурса красоты "Мисс мира", который в 2021-м году организаторы отложили из-за вспышки коронавируса, существует и конкурс для девушек "постарше" — "Миссис мира". Этот конкурс организовывается для замужних женщин, чтобы уделить особое внимание женскому мнению относительно вопросов семьи и брака.

В 2022-м году на конкурс красоты пыталась попасть представительница из Крыма Анна Малоземова, которая является действующей Mrs. Crimea-World. Однако крымчанка не смогла получить визу и отправиться на конкурс.

Об этом сообщила организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль.

Анне Малоземовой отказали в открытии визы в Соединенные Штаты Америки. Причину отказа Биль раскрывать не стала, лишь отметила, что Малоземова получила право представить Крым в следующем году.

Реакция сети

В сети не особо расстроились тому, что "Миссис Крым" не поедет на международный конкурс. На странице RoksolanaКрымUA в Твиттере в комментариях под этой новостью развернулось активное обсуждение представительницы Крыма и ее участие в конкурсе красоты. Многие отметили, что не понимают какую страну она хотела ехать представлять, а части пользователей в принципе не понравилась сама "Миссис Крым".

Кто такая Анна Малоземова

"Анна счастливая жена и мама 4 детей — 3 сыновей и маленькой дочери. Она занимается благотворительностью, но не любит об этом говорить" — пишет о "Миссис Крым" Виктория Биль.

На своей странице в Инстаграм Анна часто публикует снимки своих детей, а также фото с различных фотосессий и путешествий. Любит хвастаться достижениями своих сыновей и дочери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в израильском Эйлате прошел грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021". Победительницей стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху, а вот какое место досталось украинке Анне Неплях — читайте в нашем материале.