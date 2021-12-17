Укр

"Разочарованная и расстроенная": Александра Яремчук высказалась об отмене финала "Мисс мира-2021"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Представительница Украина на международном конкурсе красоты Александра Яремчук Новость обновлена 17 декабря 2021, 07:27
Представительница Украина на международном конкурсе красоты Александра Яремчук

Финал Miss World-2021 был отложен из-за коронавируса среди участниц

В этот четверг, 16 декабря, в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) должен был состояться грандиозный финал международного престижного конкурса красоты "Мисс мира-2021". Но, к сожалению, его пришлось отложить из-за того, что у нескольких участниц был обнаружен коронавирус.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба конкурса.

Событие должно состоятся в течение 90 дней, однако точную дату пока назвать невозможно. Сам финал отменили за 6 часов до начала.

По словам организаторов, такое решение пришлось принять для здоровья и безопасности конкурсанток, съемочной группы, персонала и всех гостей мероприятия.

На своей странице в Инстаграме представительница Украины Александра Яремчук написала, что очень расстроена из-за этого.

"Был очень тяжелый месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку", — отметила девушка.

Напомним, что участие "Мисс Украины-2021" в международном конкурсе было под вопросом из-за проблем с получением американской визы. Однако проблему удалось решить, и девушка, родом из Винницы, улетела на конкурс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в израильском Эйлате прошел грандиозный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021". Победительницей стала 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху, а вот какое место досталось украинке Анне Неплях — читайте в нашем материале.

Теги:
#Мисс мира #Александра Яремчук
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