Укр

"Мисс Вселенная-2021": объявлено имя победительницы (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Мисс Вселенная-2021" - победительница Харнааз Сандху из Индии Новость обновлена 13 декабря 2021, 07:59
"Мисс Вселенная-2021" - победительница Харнааз Сандху из Индии

В Израиле состоялся финал 70-ого конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"

На проходившем в израильском Эйлате международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2021" одержала победу 21-летняя представительница Индии — Харнааз Сандху. Девушка обошла 79 других участниц и получила корону из рук предыдущей обладательницы титула мексиканки Андреа Мезы.

Харнааз Сандху — волонтер и актриса. Девушка уже третья представительница Индии, победившая на этом конкурсе красоты после актрисы Сушмиты Сен (1994) и модели Лары Датты (2000).

Титул первой вице-мисс достался 22-летней Наде Феррейре из Парагвая.

Первая вице-мисс Надя Феррейра, Парагвай
Первая вице-мисс Надя Феррейра, Парагвай

Второй вице-мисс стала участница из Южной Африки 24-летняя Лалела Мсване.

Вторая вице-мисс Лалела Мсване, Южная Африка
Вторая вице-мисс Лалела Мсване, Южная Африка

В топ-5 также вошли красавицы из Колумбии и Филиппин.

Анна Неплях, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" в Израиле не попала в ТОП-16 финалисток.

"80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить своё отношение к этой ситуации", — написала Неплях у себя в Инстаграме.

Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2021" Анна Неплях
Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2021" Анна Неплях

Анна Неплях является моделью и Инстаграм-блогером. В 2017 году девушка участвовала в конкурсе "Мисс Интерконтиненталь". Пишет картины. Анна была участницей шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком.

Напомним, что девушка неоднократно попадает в скандалы. Ранее ее захейтили в сети за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее общаться. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.

Ранее пользователи Инстаграма обвинили дизайнера национального костюма Неплях для конкурса "Мисс Вселенная-2021" в плагиате платья известного дизайнера Жана-Поля Готье.

Теги:
#Конкурсы #Конкурсы красоты #Мисс Украина Вселенная 2021 #Анна Неплях
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