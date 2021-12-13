"Міс Всесвіт-2021": оголошено ім’я переможниці (фото та відео)

В Ізраїлі відбувся фінал 70-го конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021"

На міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2021", що проходив в ізраїльському Ейлаті, здобула перемогу 21-річна представниця Індії — Харнааз Сандху. Дівчина обійшла 79 інших учасниць та отримала корону з рук попередньої володарки титулу мексиканки Андреа Мези.

Харнааз Сандху — волонтер та актриса. Дівчина вже третя представниця Індії, яка перемогла на цьому конкурсі краси після актриси Сушміти Сен (1994) та моделі Лари Датті (2000).

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Титул першої віце-міс дістався 22-річній Наді Феррейрі з Парагваю.

Перша віце-міс Надя Феррейра, Парагвай

Другою віце-міс стала учасниця з Південної Африки 24-річна Лалела Мсване.

Друга віце-міс Лалела Мсване, Південна Африка

До топ-5 також увійшли красуні з Колумбії та Філіппін.

Анна Неплях, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2021" в Ізраїлі, не потрапила до ТОП-16 фіналісток.

"80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації", — написала Неплях у себе в Інстаграмі.

Представниця України на "Міс Всесвіт-2021" Ганна Неплях

Анна Неплях є моделлю та Інстаграм-блогером. У 2017 році дівчина брала участь у конкурсі "Міс Інтерконтиненталь". Пише картини. Анна була учасницею шоу "Холостяк-10" із Максом Михайлюком.

Нагадаємо, що дівчина неодноразово потрапляє у скандали. Раніше її захейтили у мережі за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній сім’ї, тому їй так зручніше спілкуватися. Цю відповідь одразу ж розтиражували російські ЗМІ.

Раніше користувачі Інстаграму звинуватили дизайнера національного костюма Неплях для конкурсу "Міс Всесвіт-2021" у плагіаті сукні відомого дизайнера Жана-Поля Готьє.