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"Я заслуговую на повагу": міс Україна Всесвіт Анна Неплях пояснила, чому розмовляє російською

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Анна Неплях в повсякденному житті розмовляє російською Новина оновлена 18 жовтня 2021, 09:24
Анна Неплях в повсякденному житті розмовляє російською

Красуня заявила, що вільно володіє українською.

Колишня учасниця романтичного шоу "Холостяк" Анна Неплях, яка в цьому році отримала титул "Міс Україна Всесвіт", пояснила дописувачам, чому в житті розмовляє російською, а не українською мовою.

Про це вона розповіла в InstaStories.

За словами дівчини, вона народилася в російськомовній родині і їй так просто зручніше, хоча українською вона говорить вільно.

"Я отримала безліч звинувачень в тому, що я в своєму блозі, де 90% аудиторії російськомовні, розмовляю російською, бо нібито не знаю української. Як бачите, шановні, можна вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому що у тебе досить інтелекту, щоб розмовляти чистою, красивою мовою і не псувати її суржиком. Я як людина, яка виросла в російськомовній родині, в місті, де 90% населення розмовляють українською, заслуговую на повагу і заслуговую говорити такою мовою, якою мені зручно. Дякую за розуміння", — заявила Анна чистою українською мовою.

Як повідомляв "Телеграф", переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях активно веде свої сторінки в соцмережах. Дівчина постить безліч фото з розкішних курортів і дорогих ресторанів.

Теги:
#Модель #Міс-Україна #Анна Неплях
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