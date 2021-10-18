"Я заслуговую на повагу": міс Україна Всесвіт Анна Неплях пояснила, чому розмовляє російською

Красуня заявила, що вільно володіє українською.

Колишня учасниця романтичного шоу "Холостяк" Анна Неплях, яка в цьому році отримала титул "Міс Україна Всесвіт", пояснила дописувачам, чому в житті розмовляє російською, а не українською мовою.

Про це вона розповіла в InstaStories.

За словами дівчини, вона народилася в російськомовній родині і їй так просто зручніше, хоча українською вона говорить вільно.

"Я отримала безліч звинувачень в тому, що я в своєму блозі, де 90% аудиторії російськомовні, розмовляю російською, бо нібито не знаю української. Як бачите, шановні, можна вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна. І тому що у тебе досить інтелекту, щоб розмовляти чистою, красивою мовою і не псувати її суржиком. Я як людина, яка виросла в російськомовній родині, в місті, де 90% населення розмовляють українською, заслуговую на повагу і заслуговую говорити такою мовою, якою мені зручно. Дякую за розуміння", — заявила Анна чистою українською мовою.

Як повідомляв "Телеграф", переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях активно веде свої сторінки в соцмережах. Дівчина постить безліч фото з розкішних курортів і дорогих ресторанів.