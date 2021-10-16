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Розкішні курорти, дорогі сумки і чорна ікра: що постить в Instagram міс Україна-Всесвіт 2021 Анна Неплях

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Анні Неплях 27 років Новина оновлена 16 жовтня 2021, 10:36
Анні Неплях 27 років

Анна Неплях захоплюється живописом і подорожами.

Переможницею 30-ого ювілейного конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" стала конкурсанта з Дніпра Анна Неплях. Дівчина найбільш відома за своєю участю в 10 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк". Саме вона представлятиме Україну у фіналі конкурсу в Ізраїлі.

Крім участі в конкурсах краси і телевізійних шоу дівчина також пише картини і працює моделлю. Крім того, судячи з публікацій Анни в соцмережах, дівчина дуже любить подорожувати. "Телеграф" пропонує подивитися, що постить в Instagram переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт".

Отже, дівчина часто публікує в соціальних мережах фото з різних країн. Нещодавно дівчина побувала в Греції і на Кіпрі.

Анна Неплях на Кіпрі
Анна Неплях на Кіпрі

Крім того, модель часто постить фотографії розкішних нарядів і дорогих сумок.

Анна Неплях любить дорогі сукні та сумки
Анна Неплях любить дорогі сукні та сумки

При цьому свого хлопця в соцмережах Анна Неплях не показує.

Як повідомляв "Телеграф", в п’ятницю, 15 жовтня, в Києві пройшов фінал конкурсу "Міс Україна-Всесвіт", за перемогу в якому боролися 15 конкурсанток. Крім переможниці Анни Неплях титули першої та другої віце-міс також завоювали Вікторія Апанасенко і Неля Попович.

Теги:
#Холостяк #Конкурс краси #Міс Україна-Всесвіт #Анна Неплях
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