Роскошные курорты, дорогие сумки и черная икра: что постит в Instagram мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях

Анна Неплях увлекается живописью и путешествиями.

Победительницей 30-ого юбилейного конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" стала конкурсанта из Днепра Анна Неплях. Девушка наиболее известна по своему участию в 10 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк". Именно она представит Украину в финале конкурса в Израиле.

Помимо участия в конкурсах красоты и телевизионных шоу девушка также пишет картины и работает моделью. Кроме того, судя по публикациям Анны в соцсетях, девушка очень любит путешествовать. "Телеграф" предлагает посмотреть, что постит в Instagram победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная".

Итак, девушка часто публикует в соцсетях фото из разных стран. Недавно девушка побывала в Греции и на Кипре.

Анна Неплях на Кипре

Кроме того, модель часто постит фотографии роскошных нарядов и дорогих сумок.

Анна Неплях любит дорогие платья и сумки

При этом своего парня в соцсетях Анна Неплях не показывает.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 15 октября, в Киеве прошел финал конкурса "Мисс Украина-Вселенная", за победу в котором боролись 15 конкурсанток. Помимо победительницы Анны Неплях титулы первой и второй вице-мисс также завоевали Виктория Апанасенко и Неля Попович.