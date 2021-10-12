"Мисс Украина-Вселенная 2021": имена и фото 15-ти финалисток

Финал 30-го юбилейного шоу "Мисс Украина Вселенная" состоится в Киеве 15 октября.

Помимо объявления участниц конкурса красоты "Мисс Украина 2021", жюри другого конкура — "Мисс Украина Вселенная-2021", определились 15 финалистками, одна из которых получит возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

На странице шоу в Инстаграм организаторы конкурса "познакомили" украинцев с 15-кой самых красивых девушек, которые будут бороться за корону.

Участницы "Мисс Украина Вселенная 2021"

Диана Дудка — 24 года

Диана Дудка из Харькова. Девушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом и обожает путешествовать. Закончила Харьковский национальный университет имени Каразина на факультете международных экономических отношений.С 15 лет профессионально работает моделью в странах Азии и Европы.

Карина Мухутдинова — 22 года

Девушка получает образование на магистратуре во французской бизнес-школе и мечтает начать свое дело. Несмотря на обучение, красавица успешно строит карьеру модели и считает, что эта работа и есть ее вдохновение.

Наталья Спитковская — 26 лет

Наталья — будущая актриса. Девушка занимается благотворительностью, а именно помогает приютам для животных. Спитковской не впервые берет участие в этом конкурсе красоты, ранее она завоевала победу в Miss Blonde Ukraine 2016.

Анна Неплях — 27 лет

Окончила школу с золотой медалью и получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры. Работала моделью и представляла Украину на конкурсах красоты, среди которых "Мисс Интерконтиненталь". Пишет картины и успешно продает их в Украине и за рубежом.

Юлия Семенихина — 20 лет

Учится в двух ведущих университетах городов Киева и Измира. Будущий преподаватель турецкого. Работает в инвестиционном направлении — привлекает иностранных партнеров для сотрудничества в украинских проектах. В прошлом спортсменка.

Карина Опара — 20 лет

В прошлом спортсменка. Занималась легкой атлетикой, шестикратная чемпионка Украины. Сейчас учится в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, специализация — тренер по легкой атлетике. Помимо учебы снимается для многих брендов в качестве модели.

Юлия Фесюк — 28 лет

Имеет высшее образование в сфере экономики. Уже более 7 лет работает моделью. Развивается в области конструирования и создания женской одежды. Юля уже несколько лет подряд помогает приюту для животных "Друг" в родных Черкассах.

София Дорчинец — 20 лет

Учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, хореография. Профессионально занимается танцами в течение 15 лет.

Виктория Апанасенко — 28 лет

Занималась художественной гимнастикой, танцами, рисованием, участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Работает моделью, занимается актерским мастерством, пишет стихи. Окончила магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко, специальность "Социальная работа".

Дарья Болтянская — 27 лет

Закончила музыкальную школу по классу вокала. Недавно записала свою первую сольную песню. Работает с 15 лет, начинала с промоутера, сейчас работает фотографом. Обожает природу и поддерживает экологический образ жизни. Руководитель подразделения по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в СОО "Народный Совет Днепропетровщины".

Снежана Григорчук — 22 года

Закончила НУФСУ по специальности физиотерапевт. Сейчас занимается моделингом и продолжает узнавать себя, открывая новые грани и возможности.

Анастасия Панова — 26 лет

Окончила медицинский на факультете фельдшера скорой помощи. Получила специальность Life-Couch в Американской академии коучинга.

Богдана Харитонова — 27 лет

По специальности переводчик английского языка. Окончила национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Также получала образование и работала моделью в Америке и Италии. Богдана развивается как телеведущая, уже снималась на канале OTV, брала интервью у участников передачи "Голос дети". Хобби — танцы и конный спорт. Училась балету.

Нелли Попович — 25 лет.

Закончила Ужгородский национальный университет, факультет Правоведение и Международный бизнес. Работает адвокатом, а также ведет успешный бизнес в двух направлениях, один из которых — ритейл. Любит активные виды спорта, большой теннис, и читать книги по психологии.

Маргарита Довбун — 25 лет

Дипломированный филолог английского языка, МС по художественной гимнастике, занимается танцами в разных стилях. Имеет свой бизнес. В сфере моделинга уже 9 лет. Работала в разных странах мира.

Напомним, Украину на Мисс Вселенная-2020 в США представляла Елизавета Ястремская, оказавшись в ТОП-21 лучших участниц конкурса. А победительницей конкурса стала Андреа Меза из Мексики.