"Мисс Украина-Вселенная 2021": имена и фото 15-ти финалисток
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Финал 30-го юбилейного шоу "Мисс Украина Вселенная" состоится в Киеве 15 октября.
Помимо объявления участниц конкурса красоты "Мисс Украина 2021", жюри другого конкура — "Мисс Украина Вселенная-2021", определились 15 финалистками, одна из которых получит возможность представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".
На странице шоу в Инстаграм организаторы конкурса "познакомили" украинцев с 15-кой самых красивых девушек, которые будут бороться за корону.
Участницы "Мисс Украина Вселенная 2021"
- Диана Дудка — 24 года
Диана Дудка из Харькова. Девушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом и обожает путешествовать. Закончила Харьковский национальный университет имени Каразина на факультете международных экономических отношений.С 15 лет профессионально работает моделью в странах Азии и Европы.
- Карина Мухутдинова — 22 года
Девушка получает образование на магистратуре во французской бизнес-школе и мечтает начать свое дело. Несмотря на обучение, красавица успешно строит карьеру модели и считает, что эта работа и есть ее вдохновение.
- Наталья Спитковская — 26 лет
Наталья — будущая актриса. Девушка занимается благотворительностью, а именно помогает приютам для животных. Спитковской не впервые берет участие в этом конкурсе красоты, ранее она завоевала победу в Miss Blonde Ukraine 2016.
- Анна Неплях — 27 лет
Окончила школу с золотой медалью и получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры. Работала моделью и представляла Украину на конкурсах красоты, среди которых "Мисс Интерконтиненталь". Пишет картины и успешно продает их в Украине и за рубежом.
- Юлия Семенихина — 20 лет
Учится в двух ведущих университетах городов Киева и Измира. Будущий преподаватель турецкого. Работает в инвестиционном направлении — привлекает иностранных партнеров для сотрудничества в украинских проектах. В прошлом спортсменка.
- Карина Опара — 20 лет
В прошлом спортсменка. Занималась легкой атлетикой, шестикратная чемпионка Украины. Сейчас учится в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, специализация — тренер по легкой атлетике. Помимо учебы снимается для многих брендов в качестве модели.
- Юлия Фесюк — 28 лет
Имеет высшее образование в сфере экономики. Уже более 7 лет работает моделью. Развивается в области конструирования и создания женской одежды. Юля уже несколько лет подряд помогает приюту для животных "Друг" в родных Черкассах.
- София Дорчинец — 20 лет
Учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, хореография. Профессионально занимается танцами в течение 15 лет.
- Виктория Апанасенко — 28 лет
Занималась художественной гимнастикой, танцами, рисованием, участвовала в конкурсах чтецов поэзии и прозы. Работает моделью, занимается актерским мастерством, пишет стихи. Окончила магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко, специальность "Социальная работа".
- Дарья Болтянская — 27 лет
Закончила музыкальную школу по классу вокала. Недавно записала свою первую сольную песню. Работает с 15 лет, начинала с промоутера, сейчас работает фотографом. Обожает природу и поддерживает экологический образ жизни. Руководитель подразделения по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в СОО "Народный Совет Днепропетровщины".
- Снежана Григорчук — 22 года
Закончила НУФСУ по специальности физиотерапевт. Сейчас занимается моделингом и продолжает узнавать себя, открывая новые грани и возможности.
- Анастасия Панова — 26 лет
Окончила медицинский на факультете фельдшера скорой помощи. Получила специальность Life-Couch в Американской академии коучинга.
- Богдана Харитонова — 27 лет
По специальности переводчик английского языка. Окончила национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Также получала образование и работала моделью в Америке и Италии. Богдана развивается как телеведущая, уже снималась на канале OTV, брала интервью у участников передачи "Голос дети". Хобби — танцы и конный спорт. Училась балету.
- Нелли Попович — 25 лет.
Закончила Ужгородский национальный университет, факультет Правоведение и Международный бизнес. Работает адвокатом, а также ведет успешный бизнес в двух направлениях, один из которых — ритейл. Любит активные виды спорта, большой теннис, и читать книги по психологии.
- Маргарита Довбун — 25 лет
Дипломированный филолог английского языка, МС по художественной гимнастике, занимается танцами в разных стилях. Имеет свой бизнес. В сфере моделинга уже 9 лет. Работала в разных странах мира.
Напомним, Украину на Мисс Вселенная-2020 в США представляла Елизавета Ястремская, оказавшись в ТОП-21 лучших участниц конкурса. А победительницей конкурса стала Андреа Меза из Мексики.
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