Рус

"Міс Україна-Всесвіт 2021": імена і фото 15-ти фіналісток

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Фото і коротка інформація про дівчат Новина оновлена 12 жовтня 2021, 18:09
Фото і коротка інформація про дівчат

Фінал 30-го ювілейного шоу "Міс Україна Всесвіт" відбудеться в Києві 15 жовтня.

Крім оголошення учасниць конкурсу краси "Міс Україна 2021", журі іншого конкуру — "Міс Україна Всесвіт-2021", визначилися 15 фіналістками, одна з яких отримає можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

На сторінці шоу в Інстаграм організатори конкурсу "познайомили" українців з 15-кою найкрасивіших дівчат, які будуть боротися за корону.

Учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021"

  • Діана Дудка — 24 роки

Діана Дудка з Харкова. Дівчина вже кілька років професійно займається моделінгом і обожнює подорожувати. Закінчила Харківський національний університет імені Каразіна на факультеті міжнародних економічних відносин.С 15 років професійно працює моделлю в країнах Азії і Європи.

  • Карина Мухутдінова — 22 роки

Дівчина отримує освіту на магістратурі у французькій бізнес-школі і мріє почати свою справу. Попри навчання, красуня успішно будує кар’єру моделі і вважає, що ця робота і є її натхнення.

  • Наталя Спітковська — 26 років

Наталя — майбутня актриса. Дівчина займається благодійністю, а саме допомагає притулкам для тварин. Спітковська не вперше бере участь у цьому конкурсі краси, раніше вона завоювала перемогу в Miss Blonde Ukraine 2016.

  • Анна Неплях — 27 років

Закінчила школу з золотою медаллю і отримала вищу освіту в Київському університеті будівництва і архітектури. Працювала моделлю і представляла Україну на конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь". Пише картини і успішно продає їх в Україні та за кордоном.

  • Юлія Семеніхіна — 20 років

Навчається в двох провідних університетах міст Києва і Ізміра. Майбутній викладач турецької. Працює в інвестиційному напрямку — приваблює іноземних партнерів для співпраці в українських проєктах. У минулому спортсменка.

  • Карина Опара — 20 років

У минулому спортсменка. Займалася легкою атлетикою, шестикратна чемпіонка України. Зараз навчається в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, спеціалізація — тренер з легкої атлетики. Крім навчання знімається для багатьох брендів як модель.

  • Юлія Фесюк — 28 років

Має вищу освіту в сфері економіки. Вже понад 7 років працює моделлю. Розвивається в області конструювання і створення жіночого одягу. Юля вже кілька років поспіль допомагає притулку для тварин "Друг" в рідних Черкасах.

  • Софія Дорчинець — 20 років

Навчається в трьох ВНЗ за спеціальностями: перекладач зі словацької мови, журналістика та PR, хореографія. Професійно займається танцями протягом 15 років.

  • Вікторія Апанасенко — 28 років

Займалася художньою гімнастикою, танцями, малюванням, брала участь в конкурсах читців поезії і прози. Працює моделлю, займається акторською майстерністю, пише вірші. Закінчила магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність "Соціальна робота".

  • Дарина Болтянська — 27 років

Закінчила музичну школу по класу вокалу. Нещодавно записала свою першу сольну пісню. Працює з 15 років, починала з промоутера, зараз працює фотографом. Обожнює природу і підтримує екологічний спосіб життя. Керівник підрозділу з охорони біорізноманіття та захисту навколишнього середовища в СГО "Народна Рада Дніпропетровщини".

  • Сніжана Григорчук — 22 роки

Закінчила НУФСУ за фахом фізіотерапевт. Зараз займається моделінгом і продовжує дізнаватися себе, відкриваючи нові грані і можливості.

  • Анастасія Панова — 26 років

Закінчила медичний на факультеті фельдшера швидкої допомоги. Отримала спеціальність Life-Couch в Американської академії коучингу.

  • Богдана Харитонова — 27 років

За фахом перекладач англійської мови. Закінчила національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Також здобувала освіту і працювала моделлю в Америці та Італії. Богдана розвивається як телеведуча, вже знімалася на каналі OTV, брала інтерв’ю у учасників передачі "Голос діти". Хобі — танці і кінний спорт. Вчилася балету.

  • Неллі Попович — 25 років.

Закінчила Ужгородський національний університет, факультет Правознавство та Міжнародний бізнес. Працює адвокатом, а також веде успішний бізнес в двох напрямках, один з яких — рітейл. Любить активні види спорту, великий теніс, і читати книги з психології.

  • Маргарита Довбун — 25 років

Дипломований філолог англійської мови, МС з художньої гімнастики, займається танцями в різних стилях. Має свій бізнес. У сфері моделінгу вже 9 років. Працювала в різних країнах світу.

Нагадаємо, Україну на Міс Всесвіт-2020 на США представляла Єлизавета Ястремська, опинившись в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу. А переможницею конкурсу стала Андреа Меза з Мексики.

Теги:
#Конкурс краси #Міс Україна-Всесвіт #Всеукраїнський конкурс краси #Міжнародний конкурс краси
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Троє з двох десятків померлих були повністю щеплені від коронавірусу
На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист заплутався в свідченнях
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон