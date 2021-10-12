"Міс Україна-Всесвіт 2021": імена і фото 15-ти фіналісток
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Фінал 30-го ювілейного шоу "Міс Україна Всесвіт" відбудеться в Києві 15 жовтня.
Крім оголошення учасниць конкурсу краси "Міс Україна 2021", журі іншого конкуру — "Міс Україна Всесвіт-2021", визначилися 15 фіналістками, одна з яких отримає можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".
На сторінці шоу в Інстаграм організатори конкурсу "познайомили" українців з 15-кою найкрасивіших дівчат, які будуть боротися за корону.
Учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021"
- Діана Дудка — 24 роки
Діана Дудка з Харкова. Дівчина вже кілька років професійно займається моделінгом і обожнює подорожувати. Закінчила Харківський національний університет імені Каразіна на факультеті міжнародних економічних відносин.С 15 років професійно працює моделлю в країнах Азії і Європи.
- Карина Мухутдінова — 22 роки
Дівчина отримує освіту на магістратурі у французькій бізнес-школі і мріє почати свою справу. Попри навчання, красуня успішно будує кар’єру моделі і вважає, що ця робота і є її натхнення.
- Наталя Спітковська — 26 років
Наталя — майбутня актриса. Дівчина займається благодійністю, а саме допомагає притулкам для тварин. Спітковська не вперше бере участь у цьому конкурсі краси, раніше вона завоювала перемогу в Miss Blonde Ukraine 2016.
- Анна Неплях — 27 років
Закінчила школу з золотою медаллю і отримала вищу освіту в Київському університеті будівництва і архітектури. Працювала моделлю і представляла Україну на конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь". Пише картини і успішно продає їх в Україні та за кордоном.
- Юлія Семеніхіна — 20 років
Навчається в двох провідних університетах міст Києва і Ізміра. Майбутній викладач турецької. Працює в інвестиційному напрямку — приваблює іноземних партнерів для співпраці в українських проєктах. У минулому спортсменка.
- Карина Опара — 20 років
У минулому спортсменка. Займалася легкою атлетикою, шестикратна чемпіонка України. Зараз навчається в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, спеціалізація — тренер з легкої атлетики. Крім навчання знімається для багатьох брендів як модель.
- Юлія Фесюк — 28 років
Має вищу освіту в сфері економіки. Вже понад 7 років працює моделлю. Розвивається в області конструювання і створення жіночого одягу. Юля вже кілька років поспіль допомагає притулку для тварин "Друг" в рідних Черкасах.
- Софія Дорчинець — 20 років
Навчається в трьох ВНЗ за спеціальностями: перекладач зі словацької мови, журналістика та PR, хореографія. Професійно займається танцями протягом 15 років.
- Вікторія Апанасенко — 28 років
Займалася художньою гімнастикою, танцями, малюванням, брала участь в конкурсах читців поезії і прози. Працює моделлю, займається акторською майстерністю, пише вірші. Закінчила магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність "Соціальна робота".
- Дарина Болтянська — 27 років
Закінчила музичну школу по класу вокалу. Нещодавно записала свою першу сольну пісню. Працює з 15 років, починала з промоутера, зараз працює фотографом. Обожнює природу і підтримує екологічний спосіб життя. Керівник підрозділу з охорони біорізноманіття та захисту навколишнього середовища в СГО "Народна Рада Дніпропетровщини".
- Сніжана Григорчук — 22 роки
Закінчила НУФСУ за фахом фізіотерапевт. Зараз займається моделінгом і продовжує дізнаватися себе, відкриваючи нові грані і можливості.
- Анастасія Панова — 26 років
Закінчила медичний на факультеті фельдшера швидкої допомоги. Отримала спеціальність Life-Couch в Американської академії коучингу.
- Богдана Харитонова — 27 років
За фахом перекладач англійської мови. Закінчила національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Також здобувала освіту і працювала моделлю в Америці та Італії. Богдана розвивається як телеведуча, вже знімалася на каналі OTV, брала інтерв’ю у учасників передачі "Голос діти". Хобі — танці і кінний спорт. Вчилася балету.
- Неллі Попович — 25 років.
Закінчила Ужгородський національний університет, факультет Правознавство та Міжнародний бізнес. Працює адвокатом, а також веде успішний бізнес в двох напрямках, один з яких — рітейл. Любить активні види спорту, великий теніс, і читати книги з психології.
- Маргарита Довбун — 25 років
Дипломований філолог англійської мови, МС з художньої гімнастики, займається танцями в різних стилях. Має свій бізнес. У сфері моделінгу вже 9 років. Працювала в різних країнах світу.
Нагадаємо, Україну на Міс Всесвіт-2020 на США представляла Єлизавета Ястремська, опинившись в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу. А переможницею конкурсу стала Андреа Меза з Мексики.
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