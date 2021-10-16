Участница "Холостяка" получила звание "Мисс Украина Вселенная-2021": кто она и как выглядит (фото, видео)

Победу в конкурсе одержала днепрянка Анна Неплях

В пятницу вечером, 15 октября, в Киеве состоялся финал юбилейного 30-ого конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021". Мероприятие проходило в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, где 15 украинских красавиц боролись за титул самой красивой девушки страны.

Одержала победу в конкурсе 27-летняя Анна Неплях родом из Днепра, модель и художница, бывшая участница десятого сезона проекта "Холостяк". Девушка представит Украину в Израиле в декабре.

"Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну. Хочу стать "Мисс Украина Вселенная", чтобы своим примером показать всем девушкам, что все возможно и все в нашей голове. Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не возражали против своей силы в женственности", — рассказывала ранее Анна.

Анна Неплях стала владелицей титула "Мисс Украина Вселенная-2021"

Анна Неплях окончила школу с золотой медалью и получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры. Работала моделью и представляла Украину на конкурсах красоты, среди которых "Мисс Интерконтиненталь". Пишет картины и успешно продает их в Украине и за рубежом.

Победительницами также стали:

1-я вице-мисс – Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко - 1-я вице-мисс Украина Вселенная

2-я вице-мисс – Неля Попович

Неля Попович - 2-я вице-мисс Украина Вселенная

3-я вице-мисс – София Дорчинец

София Дорчинец - 3-я вице-мисс Украина Вселенная

4-я вице-мисс – Юлия Семенихина

Юлия Семенихина - 4-я вице-мисс Украина Вселенная

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии конкурс "Мисс Украина Вселенная" был отменен, а титул 2020-ого года был передан "I вице-мисс Украина Вселенная-2019", киевлянке Елизавете Ястремской. Девушка достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Майами и попала в ТОП-21 лучших. Тогда победительницей конкурса стала мексиканка Андреа Меза.