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Учасниця "Холостяка" отримала звання "Міс Україна Всесвіт-2021": хто вона і як виглядає (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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"Міс Україна Всесвіт-2021" — Анна Неплях Новина оновлена 16 жовтня 2021, 08:15
"Міс Україна Всесвіт-2021" — Анна Неплях

Перемогу в конкурсі здобула Дніпрянка Анна Неплях

У п’ятницю ввечері, 15 жовтня, в Києві відбувся фінал ювілейного 30-го конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021". Захід проходив в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, де 15 українських красунь боролися за титул найкрасивішої дівчини країни.

Здобула перемогу в конкурсі 27-річна Анна Неплях родом з Дніпра, модель і художниця, колишня учасниця десятого сезону проекту "Холостяк". Дівчина представить Україну в Ізраїлі в грудні.

"Я з дитинства дивилася конкурси краси по телевізору і мріяла, що колись буду однією з тих дівчат, які з такою честю представляють нашу країну. Хочу стати "Міс Україна Всесвіт", щоб своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, щоб жінки навчилися любити себе і не заперечували свою силу в жіночності ", — розповідала раніше Анна.

Анна Неплях стала власницею титулу "Міс Україна Всесвіт-2021"
Анна Неплях стала власницею титулу "Міс Україна Всесвіт-2021"

Анна Неплях закінчила школу із золотою медаллю і отримала вищу освіту в Київському університеті будівництва і архітектури. Працювала моделлю і представляла Україну на конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь". Пише картини і успішно продає їх в Україні та за кордоном.

Переможницями також стали:

1-я віце-міс — Вікторія Апанасенко

Вікторія Апанасенко — 1-я віце-міс Україна Всесвіт
Вікторія Апанасенко — 1-я віце-міс Україна Всесвіт

2-я віце-міс — Неля Попович

Неля Попович — 2-я віце-міс Україна Всесвіт
Неля Попович — 2-я віце-міс Україна Всесвіт

3-тя віце-міс — Софія Дорчинець

Софія Дорчинець — 3-тя віце-міс Україна Всесвіт
Софія Дорчинець — 3-тя віце-міс Україна Всесвіт

4-я віце-міс — Юлія Семеніхіна

Юлія Семеніхіна — 4-я віце-міс Україна Всесвіт
Юлія Семеніхіна — 4-я віце-міс Україна Всесвіт

Нагадаємо, що в минулому році через пандемію конкурс "Міс Україна Всесвіт" був скасований, а титул 2020-ого року було передано "I віце-міс Україна Всесвіт-2019", киянці Єлизаветі Ястремській. Дівчина гідно представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Майамі і потрапила в ТОП-21 кращих. Тоді переможницею конкурсу стала мексиканка Андреа Меза.

Теги:
#Конкурси #Міс Україна-Всесвіт #Конкурси краси #Міс Україна Всесвіт 2021 #Анна Неплях
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