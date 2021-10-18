"Я заслуживаю уважения": мисс Украина Вселенная Анна Неплях объяснила, почему говорит на русском

Красавица заявила, что свободно владеет украинским.

Бывшая участница романтического шоу "Холостяк" Анна Неплях, которая в этом году получила титул "Мисс Украина Вселенная", объяснила подписчикам, почему в жизни разговаривает на русском, а не украинском языке.

Об этом она рассказала в InstaStories.

По словам девушки, она родилась в русскоязычной семье и ей там попросту удобнее, хотя на украинском она говорит свободно.

"Я получила множество обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, разговариваю на русском, потому что якобы не знаю украинского. Как видите, уважаемые, можно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной. И потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать на чистом, красивом языке и не портить его суржиком. Я как человек, который вырос в русскоязычной семье, в городе, где 90% населения разговаривают на украинском, заслуживаю уважения и заслуживаю говорить на таком языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — заявила Анна на чистом украинском языке.

Как сообщал "Телеграф", победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях активно ведет свои страницы в соцсетях. Девушка постит множество фото с роскошных курортов и дорогих ресторанов.