"Міс Україна Всесвіт", що відмовляється говорити на рідній мові, стала зіркою росЗМІ

Відео української красуні в Росії розтиражували під "потрібним" кутом

Українська модель і блогер Анна Неплях, яка стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт-2021", стала зіркою російських ЗМІ і Телеграм-каналів. Після того, як дівчину з Дніпра звинуватили в мережі у відмові говорити рідною українською мовою, вона записала відеозвернення, яке розтиражували росіяни, звичайно ж, з нападками на Україну.

У соцмережах Анну звинуватили в тому, що вона відмовляється вести блоги на рідній мові, після чого вона відповіла хейтерам словами: "Я, як людина, яка виросла в російськомовній родині в місті, де 90% розмовляють російською мовою, заслуговую поваги і того, щоб самовиражатися на тій мові, на якій мені зручно".

І хоч дівчина записала відео по-українськи, в РФ його розтиражували під "потрібним" кутом. Мовляв, "радикали" "зацькували" модель і не дають їй говорити на тій мові, на якій вона хоче. Росіяни шкодують дівчину, бажають їй терпіння і кажуть, що багато людей в Україні "сумують по російській мові і змушені підкорятися правилам".

Інші міркують так: "Мені здається, українці вже давно не вважають нас за братів. Не варто з ними взагалі йти на контакт".

Нагадаємо, що Анна Неплях найбільш відома своєю участю в 10 сезоні популярного реаліті-шоу "Холостяк" і саме вона представить Україну у фіналі конкурсу в Ізраїлі.