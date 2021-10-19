Укр

Отказывающаяся говорить на родном языке "Мисс Украина Вселенная" стала звездой росСМИ

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Анна Неплях записала видео, после которого россияне вновь напали на украинцев Новость обновлена 19 октября 2021, 15:33
Анна Неплях записала видео, после которого россияне вновь напали на украинцев

Видео украинской красавицы в России растиражировали под "нужным" углом

Украинская модель и блогер Анна Неплях, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная-2021", стала звездой российских СМИ и Телеграмм-каналов. После того, как девушку из Днепра обвинили в сети в отказе говорить на родном украинском языке, она записала видеообращение, которое растиражировали россияне, конечно же, с нападками на Украину.

В соцсетях Анну обвинили в том, что она отказывается вести блоги на родном языке, после чего она ответила хейтерам словами: "Я, как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно".

И хоть девушка записала видеоответ по-украински, в РФ его растиражировали под "нужным" углом. Дескать, "радикалы" "затравили" модель и не дают ей говорить на том языке, на котором она хочет. Многие жалеют девушку, желают ей терпения и говорят, что многие в Украине "скучают по русскому языку и вынуждены подчиняться правилам".

Другие рассуждают так: "Мне кажется, украинцы уже давно не считают нас за братьев. Не стоит с ними вообще идти на контакт".

Напомним, что Анна Неплях наиболее известна по своему участию в 10 сезоне популярного реалити-шоу "Холостяк" и именно она представит Украину в финале конкурса в Израиле.

Теги:
#Русский язык в Украине #Русский язык #Видео #РосСМИ #Анна Неплях
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