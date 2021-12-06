"Поза 669": брати Борисенки зробили "Міс Україні Всесвіт" нескромну пропозицію (відео)

27-річна Неплях зізналася у симпатії до українських співаків

Дніпрянка Анна Неплях, яка 15 жовтня перемогла на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт-2021", стала гостею нового випуску шоу "Підкати".

Відео було опубліковано на YouTube-каналі "Леви на джипі" 6 грудня.

У рамках цього шоу хлопці по черзі "підкатують" до дівчат, які самі вирішують, була спроба вдалою чи ні. Так, до основних "пікаперів" проєкту, коміків Валіку Міхієнку, Миколі Зирянову та Андрію Лузану приєднався гуморист Антон Мурафа, а також український дует "Брати Борисенки" — брати-близнюки, відомі як фіналісти музичного конкурсу "Фабрика зірок-3".

Під час таких "підкатів" Анна зізналася, що коли вона була підлітком, то надсилала свої фотографії на програму на "Новому каналі", де "шукали наречену для братів Борисенків". Симпатія між дівчиною та співаками виникла одразу.

Далі Борисенки підійшли до Неплях і сказали: "Знаєш, ми з братом завжди разом, тому я можу тобі запропонувати позу 669. Ну або він просто подивиться (вказав Саша Борисенко на свого брата Вову — ред.)". У залі "вибухнули" сміхом.

"Знаєш, дитячі мрії повинні збуватися. Тому так", — підтримала хлопців Анна.

Пояснимо, що "поза 69" є однією з найвідоміших поз у сексі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (18+):

Нагадаємо, що після того, як Анна Неплях стала претенденткою на звання "Міс Всесвіт-2021" від України, дівчина неодноразово потрапляє у скандали. Раніше її захейтили у мережі за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній сім’ї, тому їй так зручніше. Цю відповідь одразу ж розтиражували російські ЗМІ.

А днями користувачі Інстаграму звинуватили дизайнера національного костюма Неплях для конкурсу "Міс Всесвіт-2021" у плагіаті сукні відомого дизайнера Жана-Поля Готьє.