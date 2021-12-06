"Поза 669": братья Борисенко сделали "Мисс Украине Вселенной" нескромное предложение (видео)

27-летняя Неплях призналась в симпатии к украинским певцам

Днепрянка Анна Неплях, которая 15 октября победила на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", стала гостьей нового выпуска шоу "Подкаты".

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Львы на джипе" 6 декабря.

В рамках этого шоу парни по очереди "подкатывают" к девушкам, которые сами решают, была попытка удачной или нет. Так, к основным "пикаперам" проекта, комикам Валику Михиенко, Николаю Зырянову и Андрею Лузану присоединился юморист Антон Мурафа, а также украинский дуэт "Братья Борисенко" — братья-близнецы, известные как финалисты музыкального конкурса "Фабрика звезд-3" в 2009 году.

Во время таких "подкатов" Анна призналась, что когда она была подростком, то отправляла свои фотографии на программу на "Новом канале", где "искали невесту для братьев Борисенко". Симпатия между девушкой и певцами возникла сразу.

Далее Борисенко подошли к Неплях и сказали: "Знаешь, мы с братом всегда вместе, поэтому я могу тебе предложить позу 669. Ну или он просто посмотрит (указал Саша Борисенко на своего брата Вову — ред.)". В зале "взорвались" смехом.

"Знаешь, детские мечты должны сбываться. Поэтому да", — поддержала парней Анна.

Поясним, что "поза 69" является один из наиболее известных поз в сексе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+):

Напомним, что после того, как Анна Неплях стала претенденткой на звание "Мисс Вселенная-2021" от Украины, девушка неоднократно попадает в скандалы. Ранее ее захейтили в сети за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.

А на днях пользователи Инстаграма обвинили дизайнера национального костюма Неплях для конкурса "Мисс Вселенная-2021" в плагиате платья известного дизайнера Жана-Поля Готье.