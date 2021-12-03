Укр

В наряде мисс Украина-Вселенная усмотрели плагиат и раскритиковали в сети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анна Неплях уже находится в Израиле Новость обновлена 03 декабря 2021, 16:01
Анна Неплях уже находится в Израиле

Не все украинцы остались довольны национальным костюмом Анны Неплях для международного конкурса красоты.

В воскресенье, 12 декабря, в израильском городе Эйлат состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная 2021", на котором Украину представит победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021"Анна Неплях. 

На своей странице в Инстаграм девушка активно демонстрирует подготовку к конкурсу: показывает наряды для своих выходов, репетиции и закулисье шоу. 

Одним из выходов конкурсанток на "Мисс Вселенной" будет дефиле в национальных костюмах, которые символизируют их страну. Наряд для Неплях, который получил название "Вышитый код Украины", создала дизайнер Наталья Шевчук. 

Платье состоит из корсета, который сделан из натуральной лозы, каркасной юбки, на которой размещены 25 пялец с вышивками-символами регионов Украины, включая Донбасс и Крым, а также наплечной конструкции, созданной в виде гигантского пяльца. И все это украшено цветами, которые традиционно используют для создания венков. Отметим, что сам костюм весит около 15 кг. 

В создании национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел
В создании национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел
Национальный костюм Анны Неплях называется "Вышитый код Украины"
Национальный костюм Анны Неплях называется "Вышитый код Украины"

Внимательные пользователи сети отметили, что этот наряд очень похож на платье известного во всем мире модельера Жан-Поля Готье, которое он представил на своем прощальном показе в Париже весной 2020 года. Разница лишь состоит в том, что у Готье каркас крепился за шею, и на пяльцах были вышиты птицы и деревья. А вот идея у нарядов одна. 

Украинцам не понравилось, что Наталья Шевчук просто "доработала" готовый эскиз
Украинцам не понравилось, что Наталья Шевчук просто "доработала" готовый эскиз
В основе обоих костюмов лежит облегающий комбинезон, украшенный вышивкой.
В основе обоих костюмов лежит облегающий комбинезон, украшенный вышивкой.

Напомним, что это не первый скандал с Неплях. Ранее ее захейтили за использование русского языка. Девушка объяснила, что родилась в русскоязычной семье, поэтому ей так удобнее. Этот ответ сразу же растиражировали российские СМИ.

Теги:
#Плагиат #Готье #Мисс Вселенная #Жан-Поль Готье #Анна Неплях
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