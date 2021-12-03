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У наряді міс Україна-Всесвіт побачили плагіат і розкритикували у мережі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ганна Неплях вже перебуває в Ізраїлі Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:01
Ганна Неплях вже перебуває в Ізраїлі

Не всі українці залишилися задоволеними національним костюмом Ганни Неплях для міжнародного конкурсу краси.

У неділю, 12 грудня, в ізраїльському місті Ейлат відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт 2021", на якому Україну представить переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021"Ганна Неплях.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина активно демонструє підготовку до конкурсу: показує вбрання для своїх виходів, репетиції та лаштунки шоу.

Одним із виходів конкурсанток на "Міс Всесвіту" буде дефіле у національних костюмах, які символізують їхню країну. Наряд для Неплях, який отримав назву "Вишитий код України", створила дизайнерка Наталія Шевчук.

Сукня складається з корсета, який виготовлений з натуральної лози, каркасної спідниці, на якій розміщено 25 п'ялець з вишивками-символами регіонів України, включаючи Донбас та Крим, а також наплічної конструкції, створеної у вигляді гігантського п’яльця. І все це оздоблено квітами, які традиційно використовують для створення вінків. Зазначимо, що сам костюм важить близько 15 кг.

У створенні національного костюма було задіяно понад 10 майстрів різних ремесел
У створенні національного костюма було задіяно понад 10 майстрів різних ремесел
Національний костюм Анни Неплях називається "Вишитий код України"
Національний костюм Анни Неплях називається "Вишитий код України"

Уважні користувачі мережі відзначили, що це вбрання дуже схоже на сукню відомого у всьому світі модельєра Жана-Поля Готьє, яку він представив на своєму прощальному показі в Парижі навесні 2020 року. Різниця лише полягає в тому, що у Готьє каркас кріпився за шию, і на п’яльцях були вишиті птахи та дерева. А ось ідея у вбрання одна.

Українцям не сподобалося, що Наталія Шевчук просто "допрацювала" готовий ескіз
Українцям не сподобалося, що Наталія Шевчук просто "допрацювала" готовий ескіз
В основі обох костюмів лежить облягаючий комбінезон, оздоблений вишивкою.
В основі обох костюмів лежить облягаючий комбінезон, оздоблений вишивкою.

Нагадаємо, що це не перший скандал із Неплях. Раніше її захейтили за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній сім’ї, тому їй так зручніше. Цю відповідь одразу ж розтиражували російські ЗМІ.

Теги:
#Плагіат #Готьє #Міс Всесвіт #Жан-Поль Готьє #Анна Неплях
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