У наряді міс Україна-Всесвіт побачили плагіат і розкритикували у мережі

Не всі українці залишилися задоволеними національним костюмом Ганни Неплях для міжнародного конкурсу краси.

У неділю, 12 грудня, в ізраїльському місті Ейлат відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт 2021", на якому Україну представить переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" — Ганна Неплях.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина активно демонструє підготовку до конкурсу: показує вбрання для своїх виходів, репетиції та лаштунки шоу.

Одним із виходів конкурсанток на "Міс Всесвіту" буде дефіле у національних костюмах, які символізують їхню країну. Наряд для Неплях, який отримав назву "Вишитий код України", створила дизайнерка Наталія Шевчук.

Сукня складається з корсета, який виготовлений з натуральної лози, каркасної спідниці, на якій розміщено 25 п'ялець з вишивками-символами регіонів України, включаючи Донбас та Крим, а також наплічної конструкції, створеної у вигляді гігантського п’яльця. І все це оздоблено квітами, які традиційно використовують для створення вінків. Зазначимо, що сам костюм важить близько 15 кг.

У створенні національного костюма було задіяно понад 10 майстрів різних ремесел

Національний костюм Анни Неплях називається "Вишитий код України"

Уважні користувачі мережі відзначили, що це вбрання дуже схоже на сукню відомого у всьому світі модельєра Жана-Поля Готьє, яку він представив на своєму прощальному показі в Парижі навесні 2020 року. Різниця лише полягає в тому, що у Готьє каркас кріпився за шию, і на п’яльцях були вишиті птахи та дерева. А ось ідея у вбрання одна.

Українцям не сподобалося, що Наталія Шевчук просто "допрацювала" готовий ескіз

В основі обох костюмів лежить облягаючий комбінезон, оздоблений вишивкою.

Нагадаємо, що це не перший скандал із Неплях. Раніше її захейтили за використання російської мови. Дівчина пояснила, що народилася в російськомовній сім’ї, тому їй так зручніше. Цю відповідь одразу ж розтиражували російські ЗМІ.