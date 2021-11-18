Укр

"Не хочешь тр**нуть "Шахтер"?": к Милевскому подкатила эффектная девушка (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Милевский Новость обновлена 18 ноября 2021, 17:52
Артем Милевский

Экс-футболист развлекается как может.

Скандальный украинский экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который недавно со слезами на глазах прощался с болельщиками, во второй раз стал героем шоу "Подкаты", но на этот раз звезда украинского спорта выступал в другой роли.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Львы на джипе".

В рамках шоу девушки должны были подкатить к звездному гостю, который решал, сработал "подкат" или нет. Затем гость выбирал, кто был лучшим. К Милевскому девушки подбирали футбольные "ключики", и Артему предстоял трудный выбор. Карина Тимкив решила в своем подкате использовать "любовь" Милевского к "Шахтеру". Девушка, одевая каску горняков, заявила: "Ну что не хочешь как в старые добрые тр**нуть "Шахтер"?". Артем тут же засмеялся и начал аплодировать.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, в первой части шоу Артем выступал в роли "подкатывающего", что у бывшего футболиста выходило не очень. Его отшили почти все.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевский попросил прощения у Олега Блохина.

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