Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками (видео)

Артем эмоционально отреагировал на любовь фанов.

Одиозный украинский футболист Артем Милевский, который в сентябре объявил о завершении спортивной карьеры, прошел круг почета на НСК "Олимпийский" перед матчем 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Днепр-1" (2:0).

Cоответствующие кадры доступны на YouTube-канале Профутбол Digital.

36-летний экс-нападающий "Динамо" таким образом захотел попрощаться с болельщиками. "Миля" шел по кругу приветствуя фанатов, а они приветствовали его в ответ. В какой-то момент Артема нахлынули эмоции, и он уже не мог сдерживать слезы. При этом спортсмен продолжал охотно фотографироваться с болельщиками. Один из фанатов поблагодарил Милевского за игру, вспомнив ему победы над московским "Спартаком" (дважды по 4:1).

"Ты был лучшим. Мы любим тебя!", — кричали фаны.

Видео почетного круга Милевского по НСК "Олимпийский":

Видеообзоры матчей "Динамо" — "Спартак" и "Спартак" — "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2008/09:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевский может стать героем шоу "Холостяк", экс-футболист даже сам шутит на эту тему.

К слову, "Динамо" обыграло "Днепр-1" благодаря голам Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша. Сейчас киевлянам не хватает такого форварда как Милевский, а о проблеме с нападающими недавно рассказал травмированный Артем Беседин.